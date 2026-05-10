9 мая сербский теннисист Хамад Меджедович (АТР 67) в статусе андердога переиграл Жоау Фонсеку (Бразилия, АТР 29) в матче 1/16 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме, столице Италии.

После завершения встречи и рукопожатия с оппонентом Меджедович характерным жестом «отправил спать» болельщиков на трибунах – матч проходил на одном из центральных стадионов соревнований Supertennis Arena.

На протяжении всего поединка фанаты активно поддерживали Фонсеку и довольно неуважительно относились к Хамаду, радуясь его ошибкам.

19-летний Фонсека считается одним из самых перспективных игроков, а пресс-служба АТР не жалеет стабильных восторженных публикаций о нем.

Меджедович переиграл Фонсеку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). В 1/16 финала Мастерса Хамад встретится с Мариано Навоне.

ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»

Видеообзор матча Хамад Меджедович – Жоау Фонсека