ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»
Хамад Меджедович ответил болельщикам после матча с Жоау Фонсекой в Риме
9 мая сербский теннисист Хамад Меджедович (АТР 67) в статусе андердога переиграл Жоау Фонсеку (Бразилия, АТР 29) в матче 1/16 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме, столице Италии.
После завершения встречи и рукопожатия с оппонентом Меджедович характерным жестом «отправил спать» болельщиков на трибунах – матч проходил на одном из центральных стадионов соревнований Supertennis Arena.
На протяжении всего поединка фанаты активно поддерживали Фонсеку и довольно неуважительно относились к Хамаду, радуясь его ошибкам.
19-летний Фонсека считается одним из самых перспективных игроков, а пресс-служба АТР не жалеет стабильных восторженных публикаций о нем.
Меджедович переиграл Фонсеку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). В 1/16 финала Мастерса Хамад встретится с Мариано Навоне.
Видеообзор матча Хамад Меджедович – Жоау Фонсека
