Шахтер набрал 18.25 баллов в личный рейтинг в текущей еврокампании

Донецкий Шахтер набрал в еврокубках в сезоне 2025/26 18.25 баллов в личный клубный рейтинг.

Это стало 7-м лучшим результатом в истории горняков.

Шахтер набирал большее количество баллов только в следующих сезонах: 2008/09 (29.3250), 2010/11 (26.0166), 2019/20 (22.0000), 2015/16 (20.0000), 2017/10 (18.9000).

Вспомним все сезоны Шахтера в еврокубках во времена независимости Украины в разрезе набранных баллов в личный клубный рейтинг.

Баллы, набранные Шахтером в личный клубный рейтинг, в каждом сезоне еврокубков во времена независимости Украины