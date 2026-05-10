Шахтер набрал 18.25 баллов в личный рейтинг в текущей еврокампании
Вспомним все сезоны горняков в еврокубках в разрезе баллов, набранных в клубный рейтинг
Донецкий Шахтер набрал в еврокубках в сезоне 2025/26 18.25 баллов в личный клубный рейтинг.
Это стало 7-м лучшим результатом в истории горняков.
Шахтер набирал большее количество баллов только в следующих сезонах: 2008/09 (29.3250), 2010/11 (26.0166), 2019/20 (22.0000), 2015/16 (20.0000), 2017/10 (18.9000).
Вспомним все сезоны Шахтера в еврокубках во времена независимости Украины в разрезе набранных баллов в личный клубный рейтинг.
Баллы, набранные Шахтером в личный клубный рейтинг, в каждом сезоне еврокубков во времена независимости Украины
- 29.3250 – 2008/09
- 26.0166 – 2010/11
- 22.0000 – 2019/20
- 20.0000 – 2015/16
- 19.0000 – 2017/18
- 18.9000 – 2012/13
- 18.2500 – 2025/26
- 17.0000 – 2014/15
- 14.0000 – 2020/21
- 14.0000 – 2016/17
- 13.3000 – 2006/07
- 12.1500 – 2005/06
- 11.6200 – 2004/05
- 11.1600 – 2009/10
- 11.0000 – 2024/25
- 11.0000 – 2022/23
- 11.0000 – 2013/14
- 10.0000 – 2023/24
- 10.0000 – 2018/19
- 9.5500 – 2011/12
- 7.9750 – 2007/08
- 7.3200 – 2000/01
- 6.0000 – 2021/22
- 5.8125 – 1997/98
- 3.6665 – 1998/99
- 3.4025 – 2002/03
- 3.1960 – 2001/02
- 2.6665 – 1995/96
- 1.7735 – 1999/00
- 1.6085 – 2003/04
- 1.2500 – 1994/95
- 0.7500 – 1996/97
- 0.0000 – 1993/94
- 0.0000 – 1992/93
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы продолжают выплачивать футболисту зарплату
Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела