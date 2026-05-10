  Шахтер набрал 18.25 баллов в личный рейтинг в текущей еврокампании
Лига конференций
10 мая 2026, 10:29 |
Шахтер набрал 18.25 баллов в личный рейтинг в текущей еврокампании

Вспомним все сезоны горняков в еврокубках в разрезе баллов, набранных в клубный рейтинг

Донецкий Шахтер набрал в еврокубках в сезоне 2025/26 18.25 баллов в личный клубный рейтинг.

Это стало 7-м лучшим результатом в истории горняков.

Шахтер набирал большее количество баллов только в следующих сезонах: 2008/09 (29.3250), 2010/11 (26.0166), 2019/20 (22.0000), 2015/16 (20.0000), 2017/10 (18.9000).

Вспомним все сезоны Шахтера в еврокубках во времена независимости Украины в разрезе набранных баллов в личный клубный рейтинг.

Баллы, набранные Шахтером в личный клубный рейтинг, в каждом сезоне еврокубков во времена независимости Украины

  • 29.3250 – 2008/09
  • 26.0166 – 2010/11
  • 22.0000 – 2019/20
  • 20.0000 – 2015/16
  • 19.0000 – 2017/18
  • 18.9000 – 2012/13
  • 18.2500 – 2025/26
  • 17.0000 – 2014/15
  • 14.0000 – 2020/21
  • 14.0000 – 2016/17
  • 13.3000 – 2006/07
  • 12.1500 – 2005/06
  • 11.6200 – 2004/05
  • 11.1600 – 2009/10
  • 11.0000 – 2024/25
  • 11.0000 – 2022/23
  • 11.0000 – 2013/14
  • 10.0000 – 2023/24
  • 10.0000 – 2018/19
  • 9.5500 – 2011/12
  • 7.9750 – 2007/08
  • 7.3200 – 2000/01
  • 6.0000 – 2021/22
  • 5.8125 – 1997/98
  • 3.6665 – 1998/99
  • 3.4025 – 2002/03
  • 3.1960 – 2001/02
  • 2.6665 – 1995/96
  • 1.7735 – 1999/00
  • 1.6085 – 2003/04
  • 1.2500 – 1994/95
  • 0.7500 – 1996/97
  • 0.0000 – 1993/94
  • 0.0000 – 1992/93
