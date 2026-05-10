Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

10 мая свой матч в третьем круге турнира в Риме проведут Элина Свитолина (WTA 10) и Хейли Баптист (WTA 25). Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины пока удерживается в топ-10, хотя сбавила обороты, если сравнивать с началом сезона. На грунте у Свитолиной пока только три победы в пяти матчах, возможно еще надо набрать форму на этом покрытии. Лучший результат спортсменка показала в Штутгарте, когда смогла добраться до полуфинала.

Турнир в Риме украинка выигрывала дважды, поэтому не против повторить этот успех. Свои выступления украинка начала со второго круга, где легко разобралась с молодой итальянкой Базилетти – 6:1, 6:3. Когда Свитолина в форме, она автоматически превращается в претендента на трофей.

Хейли Баптист

Американская спортсменка имеет репутацию крепкого середняка, у нее есть мощь, выносливость, но местами не хватает стабильности. У Баптист в этом сезоне видно очевидный прогресс, она уже поднялась на 36 позиций с начала года.

Теннисистка хорошо показала себя в Майами, сумев дойти до полуфинала, а недавно Мадриде смогла пробиться в полуфинал, причем, по ходу турнира одолела лидера мирового рейтинга Арину Соболенко. В Риме американка начала тоже со второго круга, она с большим трудом прошла швейцарку Вальтерт – 6:7, 6:4, 6:4, в третьем сете удалось отыграться с 1:4.

Личные встречи

В очных противостояниях пока счет 1:1, соперницы пересекались в этом году, на турнире в Майами, где американка смогла неожиданно победить 6:3, 7:5. Первый раз теннисистки между собой сыграли ровно год назад, на этой же стадии в Риме, тогда Свитолина выиграла в трех сетах.

Прогноз

В этой паре украинка котируется фаворитом, хотя вполне очевидно, что Баптист крайне опасная соперница, которая находится в хорошей форме.

Матчи этих теннисисток всегда проходили в упорной борьбе, чего-то подобного я жду и на этот раз. Ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,78