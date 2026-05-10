  ФОТО. Бывший футболист стал депутатом
10 мая 2026, 02:14 | Обновлено 10 мая 2026, 02:19
ФОТО. Бывший футболист стал депутатом

Грэм Шоу избран депутатом местного совета

Facebook. Грэм Шоу

Экс-нападающий «Стока», «Престона» и «Плимута» Грэм Шоу был избран депутатом местного совета от партии Reform UK.

58-летний бывший футболист, проведший более 300 матчей в английских лигах, получил место в совете Ньюкасл-андер-Лайма после местных выборов.

Шоу рассказал BBC, что многие жители решили «дать ему шанс», разочаровавшись в нынешней политике.

После завершения карьеры он отказался от работы тренером и выучился на адвоката по уголовному праву в Стаффордширском университете при поддержке фонда PFA.

За футбольную карьеру Шоу забил 72 гола, а лучший период провел в «Престоне», где отличился 42 раза в 144 матчах.

Максим Лапченко Источник: The Sun
