ФОТО. Бывший футболист стал депутатом
Грэм Шоу избран депутатом местного совета
Экс-нападающий «Стока», «Престона» и «Плимута» Грэм Шоу был избран депутатом местного совета от партии Reform UK.
58-летний бывший футболист, проведший более 300 матчей в английских лигах, получил место в совете Ньюкасл-андер-Лайма после местных выборов.
Шоу рассказал BBC, что многие жители решили «дать ему шанс», разочаровавшись в нынешней политике.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
После завершения карьеры он отказался от работы тренером и выучился на адвоката по уголовному праву в Стаффордширском университете при поддержке фонда PFA.
За футбольную карьеру Шоу забил 72 гола, а лучший период провел в «Престоне», где отличился 42 раза в 144 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арина сенсационно проиграла Соране Кырсте в трех сетах
Браун – о бое Александра против Кабайела