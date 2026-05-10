10 мая 2026, 01:58 | Обновлено 10 мая 2026, 02:01
ФОТО. Экс-девушка футболиста Реала беременна от футболиста Шахтера

Кауан Элиас принимает поздравления

Instagram. Кауан Элиас и Бруна Ротта

Бразильский нападающий «Шахтера» Кауан Элиас и инфлюенсер Бруна Ротта сообщили радостную новость – пара ждет рождения первого ребенка.

Влюбленные объявили о будущем пополнении в семье в совместном посте в Instagram. Они опубликовали романтичные кадры из Лондона, на которых футболист нежно обнимает Бруну и ее уже заметный живот.

В комментариях пару активно поздравили друзья, подписчики и знакомые. Пост быстро набрал более 118 тысяч лайков и сотни восторженных реакций.

Бруна Ротта – известная бразильская инфлюенсер, которая ранее состояла в отношениях с нападающим «Реала» Родриго. Их роман длился около года, а сама Бруна некоторое время жила в Испании.

Максим Лапченко Источник: Instagram
