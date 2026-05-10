ФОТО. Известная футбольная журналистка родила от Кариуса

Итальянская телеведущая и спортивная журналистка Дилетта Леотта сообщила радостную новость – она во второй раз стала мамой.

Дилетта родила сына от немецкого вратаря «Шальке» Лориса Кариуса. Мальчика назвали Леонардо.

О пополнении в семье пара сообщила в соцсетях, опубликовав нежные фото из роддома. Подписчики массово поздравили Леотту и Кариуса в комментариях, засыпав пару пожеланиями.

У пары уже есть дочь Ария, которая родилась в 2023 году. А в 2024-м Дилетта и Кариус официально поженились.