Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы стараемся делать свою работу»
Англия
10 мая 2026, 04:57 |
63
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы стараемся делать свою работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Брентфордом»

10 мая 2026, 04:57 |
63
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы стараемся делать свою работу»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Брентфордом» (3:0) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги:

«Доку стал одним из самых опасных игроков мира. У него всегда была эта способность, когда он получал мяч, – расправлять оборону дриблингом, но нам, возможно, не хватало последнего паса или голов. Но в этом сезоне он сделал невероятный шаг вперед, что и должны делать игроки. Стараться становиться все лучше и лучше. Он вполне заслуживает уверенности, чтобы попробовать это. В матчах против сильных команд всегда нужны хорошие игроки в атаке, не только Эрлинг – посмотрите на Омара сегодня. Атакующие полузащитники и фланговые игроки должны совершать такие действия, чтобы выигрывать матчи.

Если ты хочешь стать лучшим игроком, ты должен выигрывать матчи для себя. Недостаточно сделать хорошее действие, подачу, ты должен выигрывать матчи. Он забил гол правой ногой против «Эвертона», сравняв счет, 3:3, но перед этим первый гол он забил левой.

Теперь у меня такое ощущение, что если он туда пойдет, они будут пытаться блокировать удары и не оставлять пространства для этого, и теперь он должен быть сообразительным, чтобы пробить или отдать дополнительный пас, и другой игрок окажется свободным. Все это знают, не нужно вам говорить, что он сделал невероятный шаг. Он сказал: «Я — Жереми Доку, и я буду выигрывать матчи». Лучшие игроки всегда обладают такой ментальностью.

Его травматичность? Это всегда сомнение, которое у нас возникает по поводу Жереми, когда у нас есть четыре-пять дней на восстановление. Он невероятно профессионален, и я думаю, что его душа сейчас очень спокойна. В личной жизни он очень религиозен. Его темп также помогает нам. Когда наступает ноябрь, декабрь, и матчи проходят каждые три дня без перерыва, всегда возникает небольшой вопрос.

В крупных командах, таких как «Сити», а особенно в Европе, нужна глубина состава, и все игроки должны иметь возможность выходить на поле.

Удастся ли нам выиграть чемпионат? Я не знаю. Мы боремся с довольно похожей ситуацией, как в прошлом с «Ливерпулем» против грандиозной команды. В Лиге чемпионов они не проиграли ни одного матча в турнире и почти весь сезон лидировали в чемпионате.

Сейчас все не в наших руках. Они должны потерять очки, но все, что мы можем сделать, – это в среду снова выиграть, сыграть в финале Кубка Англии и против «Борнмута», и сейчас я бы сказал, что «Борнмут» – не лучшее место для выезда, а «Астон Вилла» – худшее.

Наш календарь очень напряженный. Осталось всего две недели и один день, и сезон закончится. Дух, который я видел — я не знаю, сколько матчей мы выиграли за последние 10-11 игр — за исключением «Эвертона», мы выиграли все.

Это наша команда. В конце ты можешь проиграть, и если проиграешь, то проиграешь. Но мы стараемся делать свою работу и смотрим, что будет».

По теме:
Кристал Пэлас – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Майкл КАРРИК: «Мы знали, что это будет тяжело»
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Брентфорд Пеп Гвардиола пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе разозлился на вратаря Реала. Что происходит в клубе?
Футбол | 10 мая 2026, 05:02 0
Мбаппе разозлился на вратаря Реала. Что происходит в клубе?
Мбаппе разозлился на вратаря Реала. Что происходит в клубе?

Куртуа опасно сыграл на тренировке

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09 мая 2026, 08:01 0
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко

Браун – о бое Александра против Кабайела

Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09.05.2026, 09:25
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
У Шахтера срывается трансфер таланта. Конкуренцию за игрока выиграет Лилль
Футбол | 09.05.2026, 23:08
У Шахтера срывается трансфер таланта. Конкуренцию за игрока выиграет Лилль
У Шахтера срывается трансфер таланта. Конкуренцию за игрока выиграет Лилль
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Футбол | 09.05.2026, 08:19
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 2
Бокс
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 18
Футбол
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 9
Футбол
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем