Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы стараемся делать свою работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Брентфордом» (3:0) в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги:

«Доку стал одним из самых опасных игроков мира. У него всегда была эта способность, когда он получал мяч, – расправлять оборону дриблингом, но нам, возможно, не хватало последнего паса или голов. Но в этом сезоне он сделал невероятный шаг вперед, что и должны делать игроки. Стараться становиться все лучше и лучше. Он вполне заслуживает уверенности, чтобы попробовать это. В матчах против сильных команд всегда нужны хорошие игроки в атаке, не только Эрлинг – посмотрите на Омара сегодня. Атакующие полузащитники и фланговые игроки должны совершать такие действия, чтобы выигрывать матчи.

Если ты хочешь стать лучшим игроком, ты должен выигрывать матчи для себя. Недостаточно сделать хорошее действие, подачу, ты должен выигрывать матчи. Он забил гол правой ногой против «Эвертона», сравняв счет, 3:3, но перед этим первый гол он забил левой.

Теперь у меня такое ощущение, что если он туда пойдет, они будут пытаться блокировать удары и не оставлять пространства для этого, и теперь он должен быть сообразительным, чтобы пробить или отдать дополнительный пас, и другой игрок окажется свободным. Все это знают, не нужно вам говорить, что он сделал невероятный шаг. Он сказал: «Я — Жереми Доку, и я буду выигрывать матчи». Лучшие игроки всегда обладают такой ментальностью.

Его травматичность? Это всегда сомнение, которое у нас возникает по поводу Жереми, когда у нас есть четыре-пять дней на восстановление. Он невероятно профессионален, и я думаю, что его душа сейчас очень спокойна. В личной жизни он очень религиозен. Его темп также помогает нам. Когда наступает ноябрь, декабрь, и матчи проходят каждые три дня без перерыва, всегда возникает небольшой вопрос.

В крупных командах, таких как «Сити», а особенно в Европе, нужна глубина состава, и все игроки должны иметь возможность выходить на поле.

Удастся ли нам выиграть чемпионат? Я не знаю. Мы боремся с довольно похожей ситуацией, как в прошлом с «Ливерпулем» против грандиозной команды. В Лиге чемпионов они не проиграли ни одного матча в турнире и почти весь сезон лидировали в чемпионате.

Сейчас все не в наших руках. Они должны потерять очки, но все, что мы можем сделать, – это в среду снова выиграть, сыграть в финале Кубка Англии и против «Борнмута», и сейчас я бы сказал, что «Борнмут» – не лучшее место для выезда, а «Астон Вилла» – худшее.

Наш календарь очень напряженный. Осталось всего две недели и один день, и сезон закончится. Дух, который я видел — я не знаю, сколько матчей мы выиграли за последние 10-11 игр — за исключением «Эвертона», мы выиграли все.

Это наша команда. В конце ты можешь проиграть, и если проиграешь, то проиграешь. Но мы стараемся делать свою работу и смотрим, что будет».