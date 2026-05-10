В Нидерландах определили полуфинальную пару плей-офф за выход в Эредивизи
Далее прошли Виллем II и Алмере Сити
В субботу, 9 мая 2026 года, состоялись ответные матчи четвертьфиналов плей-офф за выход в Эредивизи 2026/27.
«Виллем II» принимал на своем поле «Валвейк», а «Алмере Сити» отправился в гости к «Де Графсхапу».
В полуфинал плей-офф вышли Виллем II и Алмере Сити.
Эредивизи. Плей-офф за повышение в классе, 1/4 финала, ответные матчи, 9 мая
Виллем II – Валвейк – 1:1 (первая игра – 1:0)
Голы: Эль-Аллиуш, 46 – Боэтьюс, 59
Де Графсхап – Алмере Сити – 2:2 (первая игра – 1:3)
Голы: Бесселинк, 48, Квинт, 90 – Дрейф, 36, де Хаан, 62
Удаление: Бесселинк, 85
