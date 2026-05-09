Галатасарай вошел в элитный клуб чемпионов топ-10 европейских лиг
Стамбульский клуб во второй раз в своей истории выиграл 4 чемпионства подряд
Галатасарай в 26-й раз стал чемпионом Турции.
Оформил свой очередной выигрыш чемпионата стамбульский гранд в 33 туре после победы над Антальяспором со счетом 4:2.
Интересным фактом является то, что Галатасарай стал чемпионом Турции четвертый раз подряд, при этом это уже второй подобный отрезок в истории клуба.
Галатасарай становился чемпионом своей страны 4 раза подряд в сезонах 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 (под руководством Фатиха Терима), а также в сезонах 2022/23, 2023/24, 2024/25 Сорня).
В истории топ-10 европейских чемпионатов подобное достижение (2 отрезка из 4+ чемпионств подряд) ранее покорялось только Ювентусу, Порту, ПСЖ, ПСВ и Реалу.
4 - Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde iki farklı dönemde üst üste dört şampiyonluk yaşayan altıncı takım oldu— OptaCan (@OptaCan) May 9, 2026
Galatasaray
Juventus
Porto
PSG
PSV
Real Madrid
Hakimiyet. pic.twitter.com/YPZXLNCXK5
4 - Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in (1996/97, 1997/98, 1998/99 & 1999/2000) ardından üst üste dört şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu (2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26). Talebe. pic.twitter.com/Ybjfe8FcHw— OptaCan (@OptaCan) May 9, 2026
