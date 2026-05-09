Галатасарай вошел в элитный клуб чемпионов топ-10 европейских лиг

Галатасарай в 26-й раз стал чемпионом Турции.

Оформил свой очередной выигрыш чемпионата стамбульский гранд в 33 туре после победы над Антальяспором со счетом 4:2.

Интересным фактом является то, что Галатасарай стал чемпионом Турции четвертый раз подряд, при этом это уже второй подобный отрезок в истории клуба.

Галатасарай становился чемпионом своей страны 4 раза подряд в сезонах 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 (под руководством Фатиха Терима), а также в сезонах 2022/23, 2023/24, 2024/25 Сорня).

В истории топ-10 европейских чемпионатов подобное достижение (2 отрезка из 4+ чемпионств подряд) ранее покорялось только Ювентусу, Порту, ПСЖ, ПСВ и Реалу.

4 - Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde iki farklı dönemde üst üste dört şampiyonluk yaşayan altıncı takım oldu



Galatasaray

Juventus

Porto

PSG

PSV

Real Madrid



Hakimiyet. pic.twitter.com/YPZXLNCXK5 — OptaCan (@OptaCan) May 9, 2026