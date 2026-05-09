  4. Она утонула. Команда с тремя россиянами досрочно вылетела из Суперлиги
Она утонула. Команда с тремя россиянами досрочно вылетела из Суперлиги

«Кайсериспор» лишился математических шансов на сохранение места в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайсериспор

В матче 34-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» уступил «Аланьяспору» (1:3), что похоронило шансы команды Эрлинга Моэ сохранить место в элитном дивизионе в следующем сезоне.

Сейчас команда занимает в турнирной таблице чемпионата 17-е место из 18, на ее счету всего 27 очков, чего точно не хватит для борьбы за выживание. В составе «Кайсериспора» играют сразу три представителя страны-агрессора – Федор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха. Первые двое присоединились к команде только зимой.

