ВИДЕО. Король футбола. Месси забил и отдал 2 ассиста. Сколько до Роналду?

Легендарный игрок Лионель Месси провел невероятный матч MLS за «Интер Майами» в гостях против «Торонто».

Аргентинец не отметился результативными действиями в первом тайме, но после перерыва устроил настоящий мастер-класс.

Сначала Лионель отдал две голевые передачи: первая – на Луиса Суареса, вторая – на Серхио Регилона.

Не обошлось и без забитого мяча: Месси после паса Родриго Де Пауля оформил свой 907-й гол в карьере.

Однако до своего португальского конкурента Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету Роналду уже 971 гол.

Впрочем, Лионель опережает португальца по голевым передачам: 409 против 261.

Первый ассист Месси

De Paul ➡️ Messi ➡️ Suárez



Luis Suárez makes it a 2-0 @InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/O1Xn8QpjX1 — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Второй ассист Месси

Sergio Reguilon scores his first MLS goal on an assist from Messi. 🤝@InterMiamiCF leads 3-0 in Toronto. pic.twitter.com/wPQ6qM9lgO — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Гол Месси