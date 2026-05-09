09 мая 2026, 21:55 | Обновлено 09 мая 2026, 22:24
ВИДЕО. Король футбола. Месси забил и отдал 2 ассиста. Сколько до Роналду?

Лионель показал мастер-класс в матче с «Торонто»

Легендарный игрок Лионель Месси провел невероятный матч MLS за «Интер Майами» в гостях против «Торонто».

Аргентинец не отметился результативными действиями в первом тайме, но после перерыва устроил настоящий мастер-класс.

Сначала Лионель отдал две голевые передачи: первая – на Луиса Суареса, вторая – на Серхио Регилона.

Не обошлось и без забитого мяча: Месси после паса Родриго Де Пауля оформил свой 907-й гол в карьере.

Однако до своего португальского конкурента Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету Роналду уже 971 гол.

Впрочем, Лионель опережает португальца по голевым передачам: 409 против 261.

Первый ассист Месси

Второй ассист Месси

Гол Месси

