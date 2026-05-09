ВИДЕО. Король футбола. Месси забил и отдал 2 ассиста. Сколько до Роналду?
Лионель показал мастер-класс в матче с «Торонто»
Легендарный игрок Лионель Месси провел невероятный матч MLS за «Интер Майами» в гостях против «Торонто».
Аргентинец не отметился результативными действиями в первом тайме, но после перерыва устроил настоящий мастер-класс.
Сначала Лионель отдал две голевые передачи: первая – на Луиса Суареса, вторая – на Серхио Регилона.
Не обошлось и без забитого мяча: Месси после паса Родриго Де Пауля оформил свой 907-й гол в карьере.
Однако до своего португальского конкурента Криштиану Роналду ему еще далеко: на счету Роналду уже 971 гол.
Впрочем, Лионель опережает португальца по голевым передачам: 409 против 261.
Первый ассист Месси
De Paul ➡️ Messi ➡️ Suárez— Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026
Luis Suárez makes it a 2-0 @InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/O1Xn8QpjX1
Второй ассист Месси
Sergio Reguilon scores his first MLS goal on an assist from Messi. 🤝@InterMiamiCF leads 3-0 in Toronto. pic.twitter.com/wPQ6qM9lgO— Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026
Гол Месси
Messi strikes! 💥— Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026
Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy
