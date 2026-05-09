  4. Саленко сравнил Пономаренко с Гердом Мюллером
09 мая 2026, 22:04 | Обновлено 09 мая 2026, 22:17
Саленко сравнил Пономаренко с Гердом Мюллером

Олег Саленко дал характеристику стилю игры Матвея Пономаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко не удивлен ничьей киевлян в матче с «ЛНЗ» (0:0).

«Такое чувство, что «Динамо» уже сейчас готовится к Кубку. Нам не хватает этого полного взрыва. Вот и все. Взрыва не было, никто особо не атаковал. Все сели в оборону и ничего не делали.

Ничего бы Пономаренко ни сделал в этой игре. Он делает разницу тогда, когда вся команда бежит вперед, и он может где-то там забить. А когда нужно брать игру на себя – это совсем другое дело. Я уже сто раз говорил: когда нужно брать на себя ответственность на уровне взрослого футбола, он пропадает. Пономаренко нашел себе место, как раньше играл Герд Мюллер – в штрафной мог сыграть на добивании», – заявил Саленко.

Потеря очков с «ЛНЗ» фактически оставила «Динамо» без медалей.

Олег Саленко Матвей Пономаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Герд Мюллер
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Зерню несе! Коли ми програли Швеції , то єдиний гол забив Пономаренко. І команда,  "не неслась вперед"!
