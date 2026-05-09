Саленко сравнил Пономаренко с Гердом Мюллером
Олег Саленко дал характеристику стилю игры Матвея Пономаренко
Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко не удивлен ничьей киевлян в матче с «ЛНЗ» (0:0).
«Такое чувство, что «Динамо» уже сейчас готовится к Кубку. Нам не хватает этого полного взрыва. Вот и все. Взрыва не было, никто особо не атаковал. Все сели в оборону и ничего не делали.
Ничего бы Пономаренко ни сделал в этой игре. Он делает разницу тогда, когда вся команда бежит вперед, и он может где-то там забить. А когда нужно брать игру на себя – это совсем другое дело. Я уже сто раз говорил: когда нужно брать на себя ответственность на уровне взрослого футбола, он пропадает. Пономаренко нашел себе место, как раньше играл Герд Мюллер – в штрафной мог сыграть на добивании», – заявил Саленко.
Потеря очков с «ЛНЗ» фактически оставила «Динамо» без медалей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
