ВИДЕО. Не останавливайте его. Зубков оформил гол + ассист в Турции

Украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков записал в свой актив не только гол, но и ассист в матче 33-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

В первом тайме Александр отличился голом и сравнял счет, а после перерыва отдал голевую передачу на Эрнеста Мучи.

Благодаря результативным действиям Зубкова «Трабзонспор» ведёт в гостях против «Бешикташа» – 2:1.

