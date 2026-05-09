Турция09 мая 2026, 21:37 | Обновлено 09 мая 2026, 21:39
ВИДЕО. Не останавливайте его. Зубков оформил гол + ассист в Турции
Украинец разрывает «Бешикташ»
Украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков записал в свой актив не только гол, но и ассист в матче 33-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».
В первом тайме Александр отличился голом и сравнял счет, а после перерыва отдал голевую передачу на Эрнеста Мучи.
Благодаря результативным действиям Зубкова «Трабзонспор» ведёт в гостях против «Бешикташа» – 2:1.
