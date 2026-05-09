Стала известна оценка Ярмолюка за поединок с Манчестер Сити

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч 36-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Горожане» добыли победу со счетом 3:0.

Егор Ярмолюк провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.0 и 6.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер хозяев поля Жереми Доку. На счету один гол и оценки 10 и 9.6.