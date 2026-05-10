Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
10.05.2026 16:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2026, 10:21 |
315
0

Бернли – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 мая в 16:00 по Киеву

10 мая 2026, 10:21 |
315
0
Бернли – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Бернли

Для «бордовых» текущий сезон уже можно назвать провальным. После повышения из Чемпионшипа клубу не удалось закрепиться в высшем дивизионе – за 35 матчей Премьер-лиги «Бернли» набрал всего 20 очков, из-за чего пока находится на предпоследнем, 19 месте общего зачета. После официального подтверждения выбывания коллектив объявил об уходе главного тренера Скотта Паркера.

В Кубке Англии «Бернли» также разочаровал, вылетев на стадии 1/16 финала от перволигового «Мансфилда». До этого в 1/32 «бордовые» обыграли «Миллволл» со счетом 5:1.

Астон Вилла

А вот клуб Уная Эмери сейчас переживает подъем. По итогам 35 матчей Премьер-лиги на счету «виллианов» уже 58 баллов, позволяющих им находиться на 5-й строчке общего зачета. Расстояние от конкурентов из топ-6 за 3 тура до завершения турнира довольно серьезное – 6 очков. В Кубке Англии коллектив дошел до 1/16 финала (выбив на своем пути «Тоттенхэм»), однако там уступил «Ньюкаслу» со счетом 3:1.

Приятно поражает клуб и в Лиге Европы – англичане уже обыграли «Лилль», «Болонью» и «Ноттингем», благодаря чему квалифицировались в финал. Там «Астон Виллу» ждет противостояние с «Фрайбургом».

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой 5 раз. За этот отрезок 4 победы одержала «Астон Вилла», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Бернли» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей.
  • «Бернли» пропустил 71 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Бернли» получил всего 11 очков в текущем сезоне Премьер-лиги в домашних играх – самый плохой результат среди всех команд.
  • В 4/6 предыдущих матчах «Астон Виллы» было забито более 2.5 гола.


Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бёрнли
10 мая 2026 -
16:00
Астон Вилла
Тотал больше 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Бернли Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Футбол | 10 мая 2026, 07:10 7
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя

Алиев признался, что ежедневно пьет пиво

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10 мая 2026, 06:44 5
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон

Туран останется в Украине

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Бывший босс Тоттенхэма выставил на продажу коллекцию искусства на £200 млн
Футбол | 10.05.2026, 08:25
Бывший босс Тоттенхэма выставил на продажу коллекцию искусства на £200 млн
Бывший босс Тоттенхэма выставил на продажу коллекцию искусства на £200 млн
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 09.05.2026, 14:35
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 33
Бокс
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
08.05.2026, 12:17 1
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем