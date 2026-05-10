В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.



Бернли



Для «бордовых» текущий сезон уже можно назвать провальным. После повышения из Чемпионшипа клубу не удалось закрепиться в высшем дивизионе – за 35 матчей Премьер-лиги «Бернли» набрал всего 20 очков, из-за чего пока находится на предпоследнем, 19 месте общего зачета. После официального подтверждения выбывания коллектив объявил об уходе главного тренера Скотта Паркера.



В Кубке Англии «Бернли» также разочаровал, вылетев на стадии 1/16 финала от перволигового «Мансфилда». До этого в 1/32 «бордовые» обыграли «Миллволл» со счетом 5:1.



Астон Вилла



А вот клуб Уная Эмери сейчас переживает подъем. По итогам 35 матчей Премьер-лиги на счету «виллианов» уже 58 баллов, позволяющих им находиться на 5-й строчке общего зачета. Расстояние от конкурентов из топ-6 за 3 тура до завершения турнира довольно серьезное – 6 очков. В Кубке Англии коллектив дошел до 1/16 финала (выбив на своем пути «Тоттенхэм»), однако там уступил «Ньюкаслу» со счетом 3:1.



Приятно поражает клуб и в Лиге Европы – англичане уже обыграли «Лилль», «Болонью» и «Ноттингем», благодаря чему квалифицировались в финал. Там «Астон Виллу» ждет противостояние с «Фрайбургом».



Личные встречи



Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой 5 раз. За этот отрезок 4 победы одержала «Астон Вилла», а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

«Бернли» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей.

«Бернли» пропустил 71 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Бернли» получил всего 11 очков в текущем сезоне Премьер-лиги в домашних играх – самый плохой результат среди всех команд.

В 4/6 предыдущих матчах «Астон Виллы» было забито более 2.5 гола.



Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.