В английском футболе требуют ограничить влияние нелегальных букмекеров

Игорная компания Entain призвала Независимого футбольного регулятора (IFR) запретить клубам сотрудничать с игорными компаниями, не имеющими лицензии в Великобритании. Поводом стало то, что сразу несколько клубов Премьер-лиги продолжают получать спонсорские деньги от нелицензированных операторов.

Генеральный директор Entain Стелла Дэвид потребовала от IFR принять меры до старта сезона 2026/27, подчеркнув, что для этого не нужны новые законы или полномочия.

Также Entain предложила обязать клубы ежегодно подтверждать сотрудничество только с лицензированными операторами, учитывать репутационные риски партнерств и опубликовать четкие правила проверки игорных спонсоров.

По данным исследования Frontier Economics, около 1,5 млн британцев ежегодно делают ставки у нелегальных операторов на сумму примерно £4,3 млрд.

Кроме обращения к IFR, Entain также призвала Премьер-лигу добровольно отказаться от рекламы и спонсорства нелицензированных букмекеров уже со следующего сезона.

В Гонконге осудили двух футболистов по делу о договорных матчах