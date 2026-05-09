Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Гонконге осудили двух футболистов по делу о договорных матчах
Другие новости
09 мая 2026, 20:25 |
36
0

В Гонконге осудили двух футболистов по делу о договорных матчах

Комиссия выявила коррупционную схему в местных футбольных лигах

09 мая 2026, 20:25 |
36
0
В Гонконге осудили двух футболистов по делу о договорных матчах
Фок Брайан

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC) раскрыла схему договорных матчей и незаконных ставок в местном футболе.

По делу проходят два футболиста и букмекер, обвиняемые в манипулировании матчами Премьер-лиги и Первого дивизиона Гонконга в сезонах 2021-2023 годов.

В рамках операции следствие установило, что участники схемы пытались влиять на результаты матчей, количество голов и другие игровые события ради прибыли от нелегальных ставок.

Бывший защитник HKFC и HVAA Фок Брайан был признан виновным по обвинениям, связанным с коррупцией и попытками подкупа игроков. Вместе с ним по делу проходят бывший игрок C&W Лучано Силва Да Силва и местный букмекер.

По данным суда, Фок предлагал футболистам деньги за намеренное ухудшение результатов команды, однако некоторые игроки отказались и сообщили о происходящем клубу.

ICAC также выявила незаконные ставки на десятки тысяч долларов более чем на 30 матчах. Следствие утверждает, что Фок передавал сигналы в прямом эфире для координации ставок участников схемы.

Вынесение приговора назначено на 29 мая. После расследования ICAC начала проверку процедур Гонконгской футбольной ассоциации и усилила образовательные программы по борьбе с коррупцией в спорте.

По теме:
В английском футболе требуют ограничить влияние нелегальных букмекеров
Реформа игорного рынка Украины вызвала разногласия в парламенте
НБА выступила за новые ограничения для рынков прогнозов
азарт ставки договорные матчи
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Футбол | 09 мая 2026, 14:27 10
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 9 мая, в 15:30 по киевскому времени

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08 мая 2026, 22:59 192
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею

Спасибо нашей команде и сборной Литвы

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»
Футбол | 09.05.2026, 18:22
Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»
Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 70
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 11
Хоккей
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 39
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем