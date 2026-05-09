В Гонконге осудили двух футболистов по делу о договорных матчах

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC) раскрыла схему договорных матчей и незаконных ставок в местном футболе.

По делу проходят два футболиста и букмекер, обвиняемые в манипулировании матчами Премьер-лиги и Первого дивизиона Гонконга в сезонах 2021-2023 годов.

В рамках операции следствие установило, что участники схемы пытались влиять на результаты матчей, количество голов и другие игровые события ради прибыли от нелегальных ставок.

Бывший защитник HKFC и HVAA Фок Брайан был признан виновным по обвинениям, связанным с коррупцией и попытками подкупа игроков. Вместе с ним по делу проходят бывший игрок C&W Лучано Силва Да Силва и местный букмекер.

По данным суда, Фок предлагал футболистам деньги за намеренное ухудшение результатов команды, однако некоторые игроки отказались и сообщили о происходящем клубу.

ICAC также выявила незаконные ставки на десятки тысяч долларов более чем на 30 матчах. Следствие утверждает, что Фок передавал сигналы в прямом эфире для координации ставок участников схемы.

Вынесение приговора назначено на 29 мая. После расследования ICAC начала проверку процедур Гонконгской футбольной ассоциации и усилила образовательные программы по борьбе с коррупцией в спорте.