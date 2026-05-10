Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба

В штабе следующего тренера сборной Украины Андреа Мальдеры не будет работать много украинских специалистов. Об этом сообщила шеф-редактор ИА «Центр новостей» и президент Сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак.

«Тренерского штаба сборной Украины у Мальдеры пока нет. Есть два агентства, которые предлагают Мистеру своих людей на тренерский мостик. Сам Мальдера советуется прежде всего с агентством Excellence Sport, и там все итальянцы.

Что касается украинцев в штабе Мальдеры, их будет немного, и борьба за этих ассистентов продолжается серьезная», – отмечает источник.