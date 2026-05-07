Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры

Украинская футбольная ассоциация определила финансовые условия контракта нового тренера сборной Украины Андреа Мальдера, сообщил журналист Дмитрий Шпирко.

«Андреа Мальдера не стал называть каких-то заоблачных сумм. Это очень приземленные, адекватные цифры. Да, его тренерский штаб будет получать заметно меньше, чем предыдущий», – сказал Шпирко.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».