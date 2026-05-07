Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Тренер будет зарабатывать меньше Реброва
Украинская футбольная ассоциация определила финансовые условия контракта нового тренера сборной Украины Андреа Мальдера, сообщил журналист Дмитрий Шпирко.
«Андреа Мальдера не стал называть каких-то заоблачных сумм. Это очень приземленные, адекватные цифры. Да, его тренерский штаб будет получать заметно меньше, чем предыдущий», – сказал Шпирко.
Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
Ті блоХЕРи-хайпожери скачуть один перед одним і вкидають своє "Г" поки тема не отримала статусу офіційно. А потім, коли будуть спростовані їхні вкидання, вони навіть не вибачаться і не почервоніють через свою брехню
А чому так загострюють тему зарплати і не кажуть, хто і на яких умовах з Ребровим підписував контракт, щоб потім стільки галасу було? Чи у Шпіркооо і Ко. табу на прізвище ПАДЛОвелко?