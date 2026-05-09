КОПЫНА: «Балл с Вересом — это хорошо для Руха»

Защитник «Руха» Юрий Копына поделился своими впечатлениями о матче 27-го тура УПЛ с «Вересом» (0:0).

«Каждое очко – это хорошо для «Руха». Игра с «Вересом» была равной, до гола, который так никто и не забил. Соперник хорошо оборонялся, но где-то и мы затягивали с ударами по воротам. Порой медленно работали с мячом, когда, наоборот, нужно было ускориться, затягивали с принятием решения в некоторых эпизодах. Поэтому в тех моментах в завершающей стадии уже не было много пространства для ударов», – заявил игрок.