КОПЫНА: «Балл с Вересом — это хорошо для Руха»
Защитник львовян рад, что команда сыграла вничью
Защитник «Руха» Юрий Копына поделился своими впечатлениями о матче 27-го тура УПЛ с «Вересом» (0:0).
«Каждое очко – это хорошо для «Руха». Игра с «Вересом» была равной, до гола, который так никто и не забил. Соперник хорошо оборонялся, но где-то и мы затягивали с ударами по воротам. Порой медленно работали с мячом, когда, наоборот, нужно было ускориться, затягивали с принятием решения в некоторых эпизодах. Поэтому в тех моментах в завершающей стадии уже не было много пространства для ударов», – заявил игрок.
После 27 туров «Рух» находится в зоне переходных матчей на 14-м месте в турнирной таблице с 21 очком в активе. Следующий матч команда сыграет с «Кудровкой» 13 мая.
