Реал повесил ценник на Лунина. Известен главный претендент на украинца
Летом Андрей может перейти в «Интер»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба.
Источник сообщает, что 27-летний футболист попросил руководство «сливочных» выставить его на трансфер летом. Руководство «Реала», в свою очередь, готово рассмотреть предложения по украинцу на сумму от 25 до 30 миллионов евро.
Главным претендентом на Лунина называют миланский «Интер», который готов предложить Андрею место основного вратаря в команде в следующем сезоне.
Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за королевский клуб, пропустив 21 мяч.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
Нарешті з'явилась сьогодні інфа про перехід Луніна:
куди, коли, за скільки, в якому статусі, на скільки.
Надзвичайно корисна і правдива нова новина.
а може знов вилами по воді... )
1. Круто якщо це правда, що Інтер хоче купити Луніна.
2. Якщо не піде Лунін у Інтер, то дурак дураком.