Реал повесил ценник на Лунина. Известен главный претендент на украинца

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба.

Источник сообщает, что 27-летний футболист попросил руководство «сливочных» выставить его на трансфер летом. Руководство «Реала», в свою очередь, готово рассмотреть предложения по украинцу на сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Главным претендентом на Лунина называют миланский «Интер», который готов предложить Андрею место основного вратаря в команде в следующем сезоне.

Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за королевский клуб, пропустив 21 мяч.