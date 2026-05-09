  4. Реал повесил ценник на Лунина. Известен главный претендент на украинца
09 мая 2026, 18:57 | Обновлено 09 мая 2026, 19:23
Реал повесил ценник на Лунина. Известен главный претендент на украинца

Летом Андрей может перейти в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба.

Источник сообщает, что 27-летний футболист попросил руководство «сливочных» выставить его на трансфер летом. Руководство «Реала», в свою очередь, готово рассмотреть предложения по украинцу на сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Главным претендентом на Лунина называют миланский «Интер», который готов предложить Андрею место основного вратаря в команде в следующем сезоне.

Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за королевский клуб, пропустив 21 мяч.

Андрей Плыгун Источник: PlanetarealMadrid
Довгоочікувана новина!!!
Нарешті з'явилась сьогодні інфа про перехід Луніна:
куди, коли, за скільки, в якому статусі, на скільки.
Надзвичайно корисна і правдива нова новина.
а може знов вилами по воді... )
Два "якщо". 
1. Круто якщо це правда, що Інтер хоче купити Луніна.
2. Якщо не піде Лунін у Інтер, то  дурак дураком.
