Куртуа узнал о планах Реала по вратарям. Раскрыто будущее Лунина

В «Реале» уже определились с планами на вратарскую позицию на случай ухода Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, руководство мадридцев ожидает, что украинец может покинуть клуб в летнее трансферное окно ради стабильной роли основного голкипера в другой команде. О ситуации также хорошо осведомлен капитан «сливочных» Тибо Куртуа.

В «Реале» не планируют спешить с дорогостоящим трансфером нового вратаря. Вместо этого клуб хочет сделать ставку на собственную академию и постепенно подводить к первой команде молодого голкипера Серхио Местре.

Сообщается, что в клубе довольны прогрессом вратаря «Кастильи» и считают его перспективным вариантом на будущее. Тренерский штаб высоко оценивает его реакцию, уверенность и игру на линии ворот.

План «Реала» заключается в том, чтобы сохранить Куртуа бесспорным первым номером, а Местре постепенно интегрировать в основной состав. В случае ухода Лунина молодой вратарь может получить роль второго голкипера команды уже в следующем сезоне.