Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа узнал о планах Реала по вратарям. Раскрыто будущее Лунина
Испания
09 мая 2026, 06:32 |
638
0

Куртуа узнал о планах Реала по вратарям. Раскрыто будущее Лунина

Украинцу уже нашли замену

09 мая 2026, 06:32 |
638
0
Куртуа узнал о планах Реала по вратарям. Раскрыто будущее Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Реале» уже определились с планами на вратарскую позицию на случай ухода Андрея Лунина.

По информации испанских СМИ, руководство мадридцев ожидает, что украинец может покинуть клуб в летнее трансферное окно ради стабильной роли основного голкипера в другой команде. О ситуации также хорошо осведомлен капитан «сливочных» Тибо Куртуа.

В «Реале» не планируют спешить с дорогостоящим трансфером нового вратаря. Вместо этого клуб хочет сделать ставку на собственную академию и постепенно подводить к первой команде молодого голкипера Серхио Местре.

Сообщается, что в клубе довольны прогрессом вратаря «Кастильи» и считают его перспективным вариантом на будущее. Тренерский штаб высоко оценивает его реакцию, уверенность и игру на линии ворот.

План «Реала» заключается в том, чтобы сохранить Куртуа бесспорным первым номером, а Местре постепенно интегрировать в основной состав. В случае ухода Лунина молодой вратарь может получить роль второго голкипера команды уже в следующем сезоне.

По теме:
ВИДЕО. Стример случайно встретил Мбаппе и его девушку на дороге
Пять мячей на двоих: Леванте вырвал важную победу над Осасуной
МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»
Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале разразился крупнейший скандал в истории клуба
Футбол | 09 мая 2026, 02:32 0
В Реале разразился крупнейший скандал в истории клуба
В Реале разразился крупнейший скандал в истории клуба

Руководство клуба потрясено ситуацией с Вальверде и Тчуамени

Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08 мая 2026, 08:26 2
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»

Жена украинского боксёра рассказала, как закончились их первые отношения

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2026, 22:05
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем