Украина. Премьер лига
Костюк дал шанс футболисту Динамо, который пропал из клуба
Бленуце впервые вышел на поле во второй половине сезона
«ЛНЗ» и «Динамо» (Киев) в субботу, 9 мая, провели матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок в Черкассах завершился без забитых мячей – команды сыграли в нулевую ничью 0:0.
В этом матче на поле вышел уже забытый украинскими болельщиками нападающий киевлян Владислав Бленуце. Румынский нападающий, вышедший в конце матча, впервые сыграл с 11 ноября 2025 года – интересно, что тогда он играл как раз против ЛНЗ в матче 12-го тура.
В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу Бленуце отыграл седьмой матч – без результативных действий.
