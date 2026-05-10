10 мая 2026, 03:32
Костюк дал шанс футболисту Динамо, который пропал из клуба

Бленуце впервые вышел на поле во второй половине сезона

ФК Динамо. Владислав Бленуце

«ЛНЗ» и «Динамо» (Киев) в субботу, 9 мая, провели матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок в Черкассах завершился без забитых мячей – команды сыграли в нулевую ничью 0:0.

В этом матче на поле вышел уже забытый украинскими болельщиками нападающий киевлян Владислав Бленуце. Румынский нападающий, вышедший в конце матча, впервые сыграл с 11 ноября 2025 года – интересно, что тогда он играл как раз против ЛНЗ в матче 12-го тура.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу Бленуце отыграл седьмой матч – без результативных действий.

