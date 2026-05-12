  4. Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12 мая 2026, 08:47 | Обновлено 12 мая 2026, 09:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный журналист Sky Sports News Гарри Коттерилл высказался о допинговом скандале с участием вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Гарри, что вы в целом думаете о текущей ситуации Михаила Мудрика?

– Ну, он почти стал забытым человеком. Болельщики уже почти забыли о его существовании. Он был очень дорогим футболистом, им интересовались многие клубы, тот же «Арсенал» был близок к его подписанию. Он перешел в «Челси», но так и не смог ярко стартовать. Мудрик не стал тем игроком, каким в клубе надеялись его увидеть.

А потом, очевидно, попал во всю эту историю с запрещенными веществами. Думаю, его карьера, вероятно, уже завершена – независимо от того, чем закончится судебный процесс.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 4
Ну це занадто категорично, в УПЛ як мінімум його завжди будуть чекати)
Не згоден. Мудрик зіркою так і не став, а грати десь на Кіпрі чи Мальті, а можливо навіть в Туреччині зможе.
Бред. Если Ванат с Яремчуком играют в топ чемпах то уж Мудрик с его скилами и подавно будет играть.. 
