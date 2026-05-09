Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27
Участниками стали команды из Англии, Испании, Италии, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов
Аналитический портал Football Meets Data обновил список команд, которые стали обладателями путевок в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне.
В пятницу, 7 мая, французский «Ланс» одолел «Нант» со счетом 1:0 и закрепился на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Пьера Сажа опередили ближайшего преследователя на семь пунктов за два тура до завершения Лиги 1.
«Ланс» стал 14-й командой, которая гарантировала себе прямое попадание в Лигу чемпионов. В основном этапе самого престижного клубного турнира Европы точно будут участвовать представители:
- Испании («Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Вильярреал»),
- Германии («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд),
- Англии («Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»),
- Франции (ПСЖ),
- Италии («Интер»),
- Португалии («Порту»),
- Нидерландов (ПСВ).
Украинский «Шахтер» может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не станут победителями своих чемпионатов.
Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 8, 2026
🇫🇷 Lens becomes the 14th team to mathematically secure a place in 2026/27 🔵 UCL league stage!
