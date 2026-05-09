  4. Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27
09 мая 2026, 11:23 | Обновлено 09 мая 2026, 11:36
Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27

Участниками стали команды из Англии, Испании, Италии, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ланс

Аналитический портал Football Meets Data обновил список команд, которые стали обладателями путевок в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В пятницу, 7 мая, французский «Ланс» одолел «Нант» со счетом 1:0 и закрепился на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Пьера Сажа опередили ближайшего преследователя на семь пунктов за два тура до завершения Лиги 1.

«Ланс» стал 14-й командой, которая гарантировала себе прямое попадание в Лигу чемпионов. В основном этапе самого престижного клубного турнира Европы точно будут участвовать представители:

  • Испании («Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Вильярреал»),
  • Германии («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд),
  • Англии («Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»),
  • Франции (ПСЖ),
  • Италии («Интер»),
  • Португалии («Порту»),
  • Нидерландов (ПСВ).

Украинский «Шахтер» может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не станут победителями своих чемпионатов.

Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27

Лига чемпионов Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Вильярреал ПСЖ Ланс Интер Милан Боруссия Дортмунд Бавария ПСВ Порту
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
