Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27

Аналитический портал Football Meets Data обновил список команд, которые стали обладателями путевок в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В пятницу, 7 мая, французский «Ланс» одолел «Нант» со счетом 1:0 и закрепился на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Пьера Сажа опередили ближайшего преследователя на семь пунктов за два тура до завершения Лиги 1.

«Ланс» стал 14-й командой, которая гарантировала себе прямое попадание в Лигу чемпионов. В основном этапе самого престижного клубного турнира Европы точно будут участвовать представители:

Испании («Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Вильярреал»),

Германии («Бавария» и «Боруссия» Дортмунд),

Англии («Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»),

Франции (ПСЖ),

Италии («Интер»),

Португалии («Порту»),

Нидерландов (ПСВ).

Украинский «Шахтер» может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не станут победителями своих чемпионатов.

Клубы, которые стали обладателями мест в основном этапе Лиги чемпионов 2026/27