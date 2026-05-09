Экс-игрок ЛНЗ: «Динамо будет тяжело в противостоянии с командой Пономарева»

Бывший игрок ЛНЗ Александр Насонов поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против Динамо в 27 туре Украинской Премьер-лиги

«Как болельщик я хотел бы увидеть что-то похожее на матч Динамо с Кривбассом, завершившийся со счетом 6:5. А так, на мой взгляд, ЛНЗ не проиграет, и Динамо будет тяжело в противостоянии с ЛНЗ. Ожидаю «сухого» футбола».

Мне нравится в ЛНЗ дисциплинированная игра в обороне. От нападения к защите все отрабатывают и участвуют в обороне. Нет таких людей, не возвращающихся назад. Кажется, это главный фактор их успеха, что вся команда усердно работает

Честно, мне сейчас очень нравится, как играет Полесье. Отрыв составляет одно очко. Ну, мой прогноз, что ЛНЗ точно будет в тройке, но второе место займет команда Руслана Ротаня. Как футболист, я вижу, что Полесье играет лучше», – сказал Насонов.

Матч ЛНЗ – Динамо запланировано на субботу, 9 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.