Александра Олейникова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде украинка сыграет против Линды Носковой (Чехия, WTA 13). Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Сораной Кырстей.

