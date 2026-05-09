Филиппов, забив Александрии, отпраздновал голевой юбилей

Гол в матче с «Александрией» (2:1) стал 50-м в украинской карьере 33-летнего нападающего житомирян Александра Филиппова. 44 раза он отличился в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 25 мячей Александр забил за «Десну», 10 – за «Александрию», 9 – за «Днепр-1», 4 – за «Полесье» и 2 – за краматорский «Авангард». В общей сложности Филиппов поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Александрии» – 7 раз, «Мариуполя», «Шахтера» – по 5, «Зари» – 4, «Вереса» и «Карпат» – по 3.

На рубеж «50» Александр вышел через 10 лет 290 дней, начиная с голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 22 июля 2015 года в домашнем поединке «Авангарда» с ФК «Полтава» в 1/32 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в украинской карьере Александра Филиппова

Сезон Клуб Филиппова ЧУ КУ ЕК Всего 2015/16 Авангард - 2 - 2 2017/18 Десна - 1 - 1 2018/19 Десна 5 - - 5 2019/20 Десна 16 2 - 18 2020/21 Десна 1 - - 1 2023/24 Днепр-1 9 - - 9 2024/25 Александрия 10 - - 10 2025/26 Полесье 3 - 1 4 Итого 44 5 1 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.