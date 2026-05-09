  4. Филиппов, забив Александрии, отпраздновал голевой юбилей
09 мая 2026, 08:49 | Обновлено 09 мая 2026, 08:59
Филиппов, забив Александрии, отпраздновал голевой юбилей

33-летний форвард «Полесья» забил 50-й мяч в украинской карьере

ФК Полесье. Александр Филлипов

Гол в матче с «Александрией» (2:1) стал 50-м в украинской карьере 33-летнего нападающего житомирян Александра Филиппова. 44 раза он отличился в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 25 мячей Александр забил за «Десну», 10 – за «Александрию», 9 – за «Днепр-1», 4 – за «Полесье» и 2 – за краматорский «Авангард». В общей сложности Филиппов поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Александрии» – 7 раз, «Мариуполя», «Шахтера» – по 5, «Зари» – 4, «Вереса» и «Карпат» – по 3.

На рубеж «50» Александр вышел через 10 лет 290 дней, начиная с голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 22 июля 2015 года в домашнем поединке «Авангарда» с ФК «Полтава» в 1/32 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в украинской карьере Александра Филиппова

Сезон

Клуб Филиппова

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2015/16

Авангард

-

2

-

2

2017/18

Десна

-

1

-

1

2018/19

Десна

5

-

-

5

2019/20

Десна

16

2

-

18

2020/21

Десна

1

-

-

1

2023/24

Днепр-1

9

-

-

9

2024/25

Александрия

10

-

-

10

2025/26

Полесье

3

-

1

4

Итого

44

5

1

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

Сергей Цыба
Молодец, земляк Авдеевчанин!💪😇
