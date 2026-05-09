Филиппов, забив Александрии, отпраздновал голевой юбилей
33-летний форвард «Полесья» забил 50-й мяч в украинской карьере
Гол в матче с «Александрией» (2:1) стал 50-м в украинской карьере 33-летнего нападающего житомирян Александра Филиппова. 44 раза он отличился в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 25 мячей Александр забил за «Десну», 10 – за «Александрию», 9 – за «Днепр-1», 4 – за «Полесье» и 2 – за краматорский «Авангард». В общей сложности Филиппов поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Александрии» – 7 раз, «Мариуполя», «Шахтера» – по 5, «Зари» – 4, «Вереса» и «Карпат» – по 3.
На рубеж «50» Александр вышел через 10 лет 290 дней, начиная с голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 22 июля 2015 года в домашнем поединке «Авангарда» с ФК «Полтава» в 1/32 финала Кубка Украины (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
50 голов в украинской карьере Александра Филиппова
|
Сезон
|
Клуб Филиппова
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2015/16
|
Авангард
|
-
|
2
|
-
|
2
|
2017/18
|
Десна
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2018/19
|
Десна
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2019/20
|
Десна
|
16
|
2
|
-
|
18
|
2020/21
|
Десна
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2023/24
|
Днепр-1
|
9
|
-
|
-
|
9
|
2024/25
|
Александрия
|
10
|
-
|
-
|
10
|
2025/26
|
Полесье
|
3
|
-
|
1
|
4
|
Итого
|
|
44
|
5
|
1
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
