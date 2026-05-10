Полтава – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая будет проведен матч между «Полтавой» и «Шахтером» в 27-м туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок чемпионата Украины пройдет на «Арене Львов», хотя сначала принимать матч должен был стадион «Зирка» в Кропивницком.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30, главный судья – Дмитрий Евтухов.

Первая в истории встреча команд состоялась 9 ноября 2025 года: тот поединок закончился разгромом «Полтавы» (1:7).

Если «Шахтер» избежит поражения, то досрочно оформит чемпионство Украины. На счету «горняков» 63 балла и первое место, «Полтава» сейчас 16-я (12 очков).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

