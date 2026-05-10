Полтава – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 27-го тура УПЛ состоится 10 мая в 15:30 по киевскому времени
10 мая будет проведен матч между «Полтавой» и «Шахтером» в 27-м туре Украинской Премьер-лиги.
Поединок чемпионата Украины пройдет на «Арене Львов», хотя сначала принимать матч должен был стадион «Зирка» в Кропивницком.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30, главный судья – Дмитрий Евтухов.
Первая в истории встреча команд состоялась 9 ноября 2025 года: тот поединок закончился разгромом «Полтавы» (1:7).
Если «Шахтер» избежит поражения, то досрочно оформит чемпионство Украины. На счету «горняков» 63 балла и первое место, «Полтава» сейчас 16-я (12 очков).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
