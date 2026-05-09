09 мая 2026, 03:27 | Обновлено 09 мая 2026, 03:29
ФОТО. Футболист сборной Украины крестил дочь

Большое событие в семье Дмитрия Ризныка

Instagram. Дмитрий, Дарина и Полина Ризнык

Жена вратаря «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия РизныкаДарина Ризнык – поделилась в Instagram трогательными кадрами с обряда крещения их дочери Полины.

Таинство крещения прошло в церкви в теплой семейной атмосфере. На снимках Дмитрий и Дарина держат маленькую Полину на руках во время церемонии, а также позируют вместе после важного события для семьи.

Для особенного дня супруги выбрали светлые образы в нежных тонах, а сама атмосфера на фото выглядела очень спокойной и искренней.

В подписи к публикации Дарина написала: «Такой светлый день крещения – начало большого пути под Божьей защитой». Также она поблагодарила крестных родителей девочки, среди которых была жена футболиста «Шахтера» Ивана Петряка – Юлия Петряк.

Напомним, Дмитрий и Дарина Ризнык во второй раз стали родителями в январе 2026 года – у пары родилась дочь Полина. Также супруги воспитывают сына Тимофея.

