ФОТО. Футболист сборной Украины крестил дочь
Большое событие в семье Дмитрия Ризныка
Жена вратаря «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка – Дарина Ризнык – поделилась в Instagram трогательными кадрами с обряда крещения их дочери Полины.
Таинство крещения прошло в церкви в теплой семейной атмосфере. На снимках Дмитрий и Дарина держат маленькую Полину на руках во время церемонии, а также позируют вместе после важного события для семьи.
Для особенного дня супруги выбрали светлые образы в нежных тонах, а сама атмосфера на фото выглядела очень спокойной и искренней.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В подписи к публикации Дарина написала: «Такой светлый день крещения – начало большого пути под Божьей защитой». Также она поблагодарила крестных родителей девочки, среди которых была жена футболиста «Шахтера» Ивана Петряка – Юлия Петряк.
Напомним, Дмитрий и Дарина Ризнык во второй раз стали родителями в январе 2026 года – у пары родилась дочь Полина. Также супруги воспитывают сына Тимофея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга