ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике устроил для команды необычный ужин после выхода в финал Лиги чемпионов и по случаю своего 56-летия.

Испанский специалист пригласил футболистов и штаб в элитный ресторан Prunier в Париже, который специализируется на морепродуктах и черной икре. Именно там команда должна была продолжить празднование после успеха в полуфинале ЛЧ.

Однако когда игроки ПСЖ прибыли на ужин, оказалось, что главного виновника события… нет. Луис Энрике оплатил вечер, но сам решил не приходить.

По информации французских и итальянских медиа, таким жестом тренер хотел дать команде возможность провести вечер вместе без тренерского контроля и еще больше укрепить атмосферу внутри коллектива.

В этом сезоне ПСЖ второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, а сам Луис Энрике продолжает строить в Париже команду, где главный акцент делается именно на единстве и атмосфере внутри раздевалки.