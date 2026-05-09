Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
Другие новости
09 мая 2026, 02:25 | Обновлено 09 мая 2026, 02:28
70
0

ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ

Главный тренер ПСЖ оригинальным образом улучшает атмосферу в команде

09 мая 2026, 02:25 | Обновлено 09 мая 2026, 02:28
70
0
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Илья Забарный

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике устроил для команды необычный ужин после выхода в финал Лиги чемпионов и по случаю своего 56-летия.

Испанский специалист пригласил футболистов и штаб в элитный ресторан Prunier в Париже, который специализируется на морепродуктах и черной икре. Именно там команда должна была продолжить празднование после успеха в полуфинале ЛЧ.

Однако когда игроки ПСЖ прибыли на ужин, оказалось, что главного виновника события… нет. Луис Энрике оплатил вечер, но сам решил не приходить.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По информации французских и итальянских медиа, таким жестом тренер хотел дать команде возможность провести вечер вместе без тренерского контроля и еще больше укрепить атмосферу внутри коллектива.

В этом сезоне ПСЖ второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов, а сам Луис Энрике продолжает строить в Париже команду, где главный акцент делается именно на единстве и атмосфере внутри раздевалки.

По теме:
ФОТО. Жена Малиновского показала сказочный праздник в честь 1-летия сына
ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант
ФОТО. Игрок МЮ включает музыку, которую никто не любит
фото lifestyle Луис Энрике Илья Забарный ПСЖ Лига чемпионов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Максим Лапченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 22
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Футбол | 08 мая 2026, 08:09 1
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо

Президент клуба поздравил Шпакова

ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Футбол | 08.05.2026, 23:35
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08.05.2026, 07:07
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 08.05.2026, 23:02
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 69
Хоккей
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 13
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем