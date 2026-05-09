Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант
Франция
09 мая 2026, 00:12 | Обновлено 09 мая 2026, 01:07
330
0

ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант

Мезиан Соареш эффектно дебютировал во взрослом футболе

09 мая 2026, 00:12 | Обновлено 09 мая 2026, 01:07
330
0
ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант
Getty Images/Global Images Ukraine. Мезиан Соареш

16-летний португальский полузащитник «Ланса» Мезиан Соареш ярко дебютировал в Лиге 1, забив единственный гол в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0).

Юный футболист вышел на поле на 79-й минуте матча, а уже через 14 секунд после этого открыл счет, хладнокровно разобравшись в штрафной соперника после того, как мяч отскочил к нему от партнера по команде.

Драматизма ситуации добавило то, что этот гол стал победным для его команды, а для соперника – билетом в низший дивизион. Поражение лишило «Нант» даже теоретических шансов сохранить прописку в Лиге 1.

Для «Ланса» эта победа также невероятно важна, поскольку позволяет продолжать борьбу за чемпионство, сохраняя отставание от ПСЖ всего в три очка. Впрочем, у парижан еще есть матч в запасе.

ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант

По теме:
Ланс обыграл Нант и вплотную приблизился к ПСЖ в чемпионате Франции
Ливерпуль хочет его. Сафонов вынуждает игрока сборной уйти из ПСЖ
Роман ЯРЕМЧУК: «Фонсека позвонил мне, а Лион предложил перейти»
Лига 1 (Франция) Нант Ланс чемпионат Франции по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08 мая 2026, 08:26 2
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»

Жена украинского боксёра рассказала, как закончились их первые отношения

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 08 мая 2026, 23:40 1
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

Украинец покинет «Аякс»

Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Футбол | 08.05.2026, 08:09
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Расстроил бывшую. Полесье дожало Александрию
Футбол | 08.05.2026, 20:01
Расстроил бывшую. Полесье дожало Александрию
Расстроил бывшую. Полесье дожало Александрию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08.05.2026, 19:13
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 14
Хоккей
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем