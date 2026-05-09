ВИДЕО. 16-летний дебютант Лиги 1 забил гол за 14 секунд и похоронил Нант

16-летний португальский полузащитник «Ланса» Мезиан Соареш ярко дебютировал в Лиге 1, забив единственный гол в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0).

Юный футболист вышел на поле на 79-й минуте матча, а уже через 14 секунд после этого открыл счет, хладнокровно разобравшись в штрафной соперника после того, как мяч отскочил к нему от партнера по команде.

Драматизма ситуации добавило то, что этот гол стал победным для его команды, а для соперника – билетом в низший дивизион. Поражение лишило «Нант» даже теоретических шансов сохранить прописку в Лиге 1.

Для «Ланса» эта победа также невероятно важна, поскольку позволяет продолжать борьбу за чемпионство, сохраняя отставание от ПСЖ всего в три очка. Впрочем, у парижан еще есть матч в запасе.

