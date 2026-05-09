Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

В воскресенье, 10 мая, состоится центральный матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором сойдутся «Барселона» и «Реал Мадрид».

Очередное «Эль-Класико» примет «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как отмечает Sports Illustrated, в стартовый состав мадридцев вернется Тибо Куртуа, пропустивший около двух месяцев из-за травмы. Ожидается отсутствие с первых минут Килиана Мбаппе, его место на острие атаки мадридцев займет Гонсало Гарсия.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея 88 очков и опережая «Реал» на 11 пунктов. Если каталонцы не проиграют в этом матче, то официально станут чемпионами Испании 2025/26.