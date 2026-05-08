ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Зинченки вернулись в один из своих любимых городов
Футболист «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко вместе с женой Владой Зинченко опубликовали совместный пост из Лондона, показав теплые семейные моменты с дочками.
На снимках семья гуляет возле Биг-Бена и Вестминстера. Особенно подписчикам понравились кадры с дочками пары в ярких красных образах.
Публикация быстро собрала множество реакций и восхищенных комментариев. Фанаты также отметили счастливую атмосферу и улыбку Зинченко во время непростого периода.
Напомним, Александр Зинченко сейчас восстанавливается после травмы. Украинец имеет контракт с «Аяксом», который истекает будущим летом.
