  4. Боруссия Дортмунд в ярком поединке обыграла Айнтрахт
Боруссия Д
08.05.2026 21:30 – FT 3 : 2
Айнтрахт Франкфурт
08 мая 2026, 23:24 | Обновлено 09 мая 2026, 00:46
Боруссия Дортмунд в ярком поединке обыграла Айнтрахт

Команды забили пять мячей на двоих

Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

В пятницу, 8 мая, состоялся поединок 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Айнтрахтом».

Поединок принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Гости из Франкфурта сумели выйти вперед первыми, забив уже на второй минуте, но хозяева поля, подошедшие в игре в стаусе фаворита, все равно добыли три очка – победа «шмелей» со счетом 3:2.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт – 3:2

Голы: Гирасси, 42, Шлоттербек, 45+1, Инасио, 72 – Узун, 2, Буркардт, 87

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 32 26 5 1 116 - 35 09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария 83
2 Боруссия Д 32 20 7 5 65 - 32 16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер 67
3 РБ Лейпциг 32 19 5 8 63 - 42 09.05.26 16:30 РБ Лейпциг - Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М04.04.26 Вердер 1:2 РБ Лейпциг 62
4 Байер 32 17 7 8 66 - 43 09.05.26 16:30 Штутгарт - Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург 58
5 Штутгарт 32 17 7 8 66 - 46 09.05.26 16:30 Штутгарт - Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Штутгарт 0:2 Боруссия Д 58
6 Хоффенхайм 32 17 7 8 64 - 48 09.05.26 16:30 Хоффенхайм - Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц 58
7 Фрайбург 32 12 8 12 45 - 53 10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария 44
8 Айнтрахт Ф 32 11 10 11 57 - 60 16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф 43
9 Аугсбург 32 11 7 14 42 - 56 09.05.26 16:30 Аугсбург - Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург 40
10 Майнц 32 9 10 13 41 - 50 10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц 37
11 Боруссия М 32 8 11 13 37 - 50 09.05.26 16:30 Аугсбург - Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм 35
12 Гамбург 32 8 10 14 36 - 51 10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург 34
13 Унион Берлин 32 8 9 15 37 - 57 10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули 33
14 Кельн 32 7 11 14 47 - 55 10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер05.04.26 Айнтрахт Ф 2:2 Кельн 32
15 Вердер 32 8 8 16 37 - 57 09.05.26 16:30 Хоффенхайм - Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер04.04.26 Вердер 1:2 РБ Лейпциг 32
16 Вольфсбург 32 6 8 18 42 - 67 09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург 26
17 Санкт-Паули 32 6 8 18 27 - 55 09.05.26 16:30 РБ Лейпциг - Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули 26
18 Хайденхайм 32 5 8 19 38 - 69 10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм 23
События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), асcист Ансгар Кнауфф.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Иначо (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт), асcист Махмуд Дауд.
Даниил Кирияка
