Боруссия Дортмунд в ярком поединке обыграла Айнтрахт
Команды забили пять мячей на двоих
В пятницу, 8 мая, состоялся поединок 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Айнтрахтом».
Поединок принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Гости из Франкфурта сумели выйти вперед первыми, забив уже на второй минуте, но хозяева поля, подошедшие в игре в стаусе фаворита, все равно добыли три очка – победа «шмелей» со счетом 3:2.
Чемпионат Германии. 32-й тур
Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт – 3:2
Голы: Гирасси, 42, Шлоттербек, 45+1, Инасио, 72 – Узун, 2, Буркардт, 87
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|32
|26
|5
|1
|116 - 35
|09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария
|83
|2
|Боруссия Д
|32
|20
|7
|5
|65 - 32
|16.05.26 16:30 Вердер - Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер
|67
|3
|РБ Лейпциг
|32
|19
|5
|8
|63 - 42
|09.05.26 16:30 РБ Лейпциг - Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М04.04.26 Вердер 1:2 РБ Лейпциг
|62
|4
|Байер
|32
|17
|7
|8
|66 - 43
|09.05.26 16:30 Штутгарт - Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург11.04.26 Боруссия Д 0:1 Байер04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург
|58
|5
|Штутгарт
|32
|17
|7
|8
|66 - 46
|09.05.26 16:30 Штутгарт - Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Штутгарт 0:2 Боруссия Д
|58
|6
|Хоффенхайм
|32
|17
|7
|8
|64 - 48
|09.05.26 16:30 Хоффенхайм - Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц
|58
|7
|Фрайбург
|32
|12
|8
|12
|45 - 53
|10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Фрайбург 2:3 Бавария
|44
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|10
|11
|57 - 60
|16.05.26 16:30 Айнтрахт Ф - Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф
|43
|9
|Аугсбург
|32
|11
|7
|14
|42 - 56
|09.05.26 16:30 Аугсбург - Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург10.04.26 Аугсбург 2:2 Хоффенхайм04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург
|40
|10
|Майнц
|32
|9
|10
|13
|41 - 50
|10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц12.04.26 Майнц 0:1 Фрайбург04.04.26 Хоффенхайм 1:2 Майнц
|37
|11
|Боруссия М
|32
|8
|11
|13
|37 - 50
|09.05.26 16:30 Аугсбург - Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц11.04.26 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия М04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм
|35
|12
|Гамбург
|32
|8
|10
|14
|36 - 51
|10.05.26 16:30 Гамбург - Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Штутгарт 4:0 Гамбург04.04.26 Гамбург 1:1 Аугсбург
|34
|13
|Унион Берлин
|32
|8
|9
|15
|37 - 57
|10.05.26 20:30 Майнц - Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули
|33
|14
|Кельн
|32
|7
|11
|14
|47 - 55
|10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн12.04.26 Кельн 3:1 Вердер05.04.26 Айнтрахт Ф 2:2 Кельн
|32
|15
|Вердер
|32
|8
|8
|16
|37 - 57
|09.05.26 16:30 Хоффенхайм - Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург12.04.26 Кельн 3:1 Вердер04.04.26 Вердер 1:2 РБ Лейпциг
|32
|16
|Вольфсбург
|32
|6
|8
|18
|42 - 67
|09.05.26 19:30 Вольфсбург - Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург11.04.26 Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Ф04.04.26 Байер 6:3 Вольфсбург
|26
|17
|Санкт-Паули
|32
|6
|8
|18
|27 - 55
|09.05.26 16:30 РБ Лейпциг - Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн11.04.26 Санкт-Паули 0:5 Бавария05.04.26 Унион Берлин 1:1 Санкт-Паули
|26
|18
|Хайденхайм
|32
|5
|8
|19
|38 - 69
|10.05.26 18:30 Кельн - Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм11.04.26 Хайденхайм 3:1 Унион Берлин04.04.26 Боруссия М 2:2 Хайденхайм
|23
