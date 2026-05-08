Ливерпуль хочет его. Сафонов вынуждает игрока сборной уйти из ПСЖ

Вратарь ПСЖ и сборной Франции Люка Шевалье летом может перейти в английский клуб.

Как пишет известный инсайдер Экрем Конур, француз заинтересовал «Ливерпуль», руководство которого видит в нем потенциальную замену Алиссону Беккеру. Шевалье проиграл конкуренцию за место в воротах ПСЖ россиянину Матвею Сафонову, поэтому может согласиться на переход. Также в последнее время он страдает от травм.

На счету Люка 28 пропущенных мячей в 26 матчах этого сезона во всех турнирах. В 10 матчах французу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.