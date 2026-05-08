Эксперт: «Страшно за Шахтер в ЛЧ, проходных команд там не будет»

Футбольный комментатор Владислав Шалота откровенно высказался об уровне игры донецкого «Шахтера» после вылета украинской команды из розыгрыша Лиги конференций.

Подопечные Арды Турана дошли до полуфинала турнира, где уступили английскому «Кристал Пэлас» с общим счетом 2:5 по сумме обоих матчей.

«На фоне матчей против «Кристал Пэлас» мне за ЛЧ немного страшно. Я не уверен, что сейчас эта команда может претендовать на плей-офф. Многое будет зависеть от соперников. Проходных команд, как в ЛК, уже не будет, и уровень соперников значительно выше, чем у того же «Кристал Пэлас», который продемонстрировал реальный уровень нынешнего «Шахтера», – сказал эксперт.

Шалота считает, что более предметно оценить готовность дончан к еврокубкам можно будет летом, когда клуб осуществит первые трансферы.