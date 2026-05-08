Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Александрии ВЛАСЮК: «Круто выходить против игроков, как Гуцуляк»
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 22:19 |
151
0

Дебютант Александрии ВЛАСЮК: «Круто выходить против игроков, как Гуцуляк»

Даниил Власюк удачно провел первый матч в УПЛ

08 мая 2026, 22:19 |
151
0
Дебютант Александрии ВЛАСЮК: «Круто выходить против игроков, как Гуцуляк»
ФК Александрия. Даниил Власюк

Левый защитник «Александрии» Даниил Власюк дебютировал в матче с «Полесьем» (1:2), выйдя на поле с первых минут. Молодой игрок поделился своими впечатлениями эксклюзивно для Sport.ua.

– Ваше появление в стартовом составе стало настоящим сюрпризом. Почему тренер принял такое решение?

– Я не тренер, поэтому не могу ответить однозначно. За несколько дней до поединка меня пригласили на тренировку в первую команду и сразу же предупредили, что готовят меня в стартовый состав. Потому вот так. Для меня неожиданное решение было.

– Вы удачно отыграли против Алексея Гуцуляка, футболиста сборной Украины, и помешали ему создавать остроту. Какие впечатления от игры против него?

– Очень много изучал его сильные стороны и пытался закрывать его левую ногу, но та игра, которую он проводит на тех же стандартах, – это очень тяжелое противостояние. Но, слава богу, что так получилось, и вроде бы никакой опасности особо не создал. Но это очень круто выходить против таких игроков, как он.

– Чего не хватило «Александрии», чтобы удержать результат?

– Наверное, концентрации. Хотя очень понравилось, как мы играли в обороне, отыгрывали. Каждый парень просто друг за друга сражался. К сожалению, пропустили. Первый мяч – вообще непонятно, как так получилось. И второй гол тоже досадный.

До матча с «Полесьем» Даниил Власюк провел 22 игры за вторую команду «Александрии».

По теме:
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Александр ПРОТЧЕНКО: «Нужно продолжать работать, дальше верить в себя»
Сергей БУЛЕЦА: «Могли больше забивать в ворота Полесья»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия Алексей Гуцуляк эксклюзив
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
Футбол | 07 мая 2026, 23:26 5
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08 мая 2026, 07:30 11
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица

Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 08.05.2026, 20:42
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 23:51
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Футбол | 08.05.2026, 17:25
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем