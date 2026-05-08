Дебютант Александрии ВЛАСЮК: «Круто выходить против игроков, как Гуцуляк»
Даниил Власюк удачно провел первый матч в УПЛ
Левый защитник «Александрии» Даниил Власюк дебютировал в матче с «Полесьем» (1:2), выйдя на поле с первых минут. Молодой игрок поделился своими впечатлениями эксклюзивно для Sport.ua.
– Ваше появление в стартовом составе стало настоящим сюрпризом. Почему тренер принял такое решение?
– Я не тренер, поэтому не могу ответить однозначно. За несколько дней до поединка меня пригласили на тренировку в первую команду и сразу же предупредили, что готовят меня в стартовый состав. Потому вот так. Для меня неожиданное решение было.
– Вы удачно отыграли против Алексея Гуцуляка, футболиста сборной Украины, и помешали ему создавать остроту. Какие впечатления от игры против него?
– Очень много изучал его сильные стороны и пытался закрывать его левую ногу, но та игра, которую он проводит на тех же стандартах, – это очень тяжелое противостояние. Но, слава богу, что так получилось, и вроде бы никакой опасности особо не создал. Но это очень круто выходить против таких игроков, как он.
– Чего не хватило «Александрии», чтобы удержать результат?
– Наверное, концентрации. Хотя очень понравилось, как мы играли в обороне, отыгрывали. Каждый парень просто друг за друга сражался. К сожалению, пропустили. Первый мяч – вообще непонятно, как так получилось. И второй гол тоже досадный.
До матча с «Полесьем» Даниил Власюк провел 22 игры за вторую команду «Александрии».
