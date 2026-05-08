Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
09.05.2026 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2026, 21:18 | Обновлено 08 мая 2026, 21:34
10
0

Брайтон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 мая в 17:00 по Киеву

08 мая 2026, 21:18 | Обновлено 08 мая 2026, 21:34
10
0
Брайтон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Несмотря на длинный неудачный отрезок, в общем сезон проходит для «Брайтона» довольно неплохо. После 35 матчей чемпионата Англии на балансе «чаек» уже 50 очков, что пока позволяют им находиться на 8-м месте общего зачета. Однако расстояние от топ-6 совсем не велико – 2 очка за 3 тура до завершения сезона.

В Кубке Англии коллективу удалось выбить «Манчестер Юнайтед», однако на стадии 1/16 финала «Брайтон» уступил «Ливерпулю» со счетом 3:0.

Вулверхэмптон

А вот «волки» пытались играть в футбол только со второй половины сезона, хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Англии. За 35 матчей Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завоевал 18 баллов, из-за чего и занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Шансов спастись, как уже упоминалось ранее, у коллектива нет.

В Кубке Англии коллектив также был обижен «Ливерпулем» – мерсисайдцы обыграли «волков» со счетом 3:1 на стадии 1/8 финала. До этого «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» не может победить уже в 6-х играх подряд.
  • «Вулверхэмптон» забил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Брайтон» победил в 6/9 последних играх.

Прогноз Sport.ua: победа «Брайтона» с форой -1,5 и коэффициентом 1.77 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
9 мая 2026 -
17:00
Вулверхэмптон
Брайтон с форой -1.5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чернигов – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Мидлсбро – Саутгемптон. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионшипа
Брайтон Вулверхэмптон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Футбол | 08 мая 2026, 13:27 13
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова

Ворота парижской команды продолжит защищать россиянин, которому доверяет Луис Энрике

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 21
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 23:51
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08.05.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Футбол | 08.05.2026, 20:36
Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем