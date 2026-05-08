В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Несмотря на длинный неудачный отрезок, в общем сезон проходит для «Брайтона» довольно неплохо. После 35 матчей чемпионата Англии на балансе «чаек» уже 50 очков, что пока позволяют им находиться на 8-м месте общего зачета. Однако расстояние от топ-6 совсем не велико – 2 очка за 3 тура до завершения сезона.

В Кубке Англии коллективу удалось выбить «Манчестер Юнайтед», однако на стадии 1/16 финала «Брайтон» уступил «Ливерпулю» со счетом 3:0.

Вулверхэмптон

А вот «волки» пытались играть в футбол только со второй половины сезона, хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Англии. За 35 матчей Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завоевал 18 баллов, из-за чего и занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Шансов спастись, как уже упоминалось ранее, у коллектива нет.

В Кубке Англии коллектив также был обижен «Ливерпулем» – мерсисайдцы обыграли «волков» со счетом 3:1 на стадии 1/8 финала. До этого «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 выигрыш одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

«Вулверхэмптон» не может победить уже в 6-х играх подряд.

«Вулверхэмптон» забил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Брайтон» победил в 6/9 последних играх.

Прогноз Sport.ua: победа «Брайтона» с форой -1,5 и коэффициентом 1.77 по линии БК betking.