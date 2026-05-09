Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром от чаек. Видео голов и обзор матча

В субботу, 9 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Брайтон» и «Вулверхэмптон».

Поединок прошел на стадионе «Амэкс» в Брайтоне.

Хозяева поля вышли вперед уже на первой минуте и победу не отпустили – 3:0.

«Брайтон» с 53 очками занимает седьмую позицию таблицы. «Влуверхэмптон» уже потерял шансы на сохранение прописки, команда занимает 20-е место с 18 очками.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Хиншелвуд, 1, Данк, 6, Минте, 86

Видео голов и обзор матча: