  4. Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром от чаек. Видео голов и обзор матча
09 мая 2026, 22:51 | Обновлено 09 мая 2026, 22:52
Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром от чаек. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

В субботу, 9 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Брайтон» и «Вулверхэмптон».

Поединок прошел на стадионе «Амэкс» в Брайтоне.

Хозяева поля вышли вперед уже на первой минуте и победу не отпустили – 3:0.

«Брайтон» с 53 очками занимает седьмую позицию таблицы. «Влуверхэмптон» уже потерял шансы на сохранение прописки, команда занимает 20-е место с 18 очками.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Хиншелвуд, 1, Данк, 6, Минте, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон), асcист Максим Де Кёйпер.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон), асcист Максим Де Кёйпер.
Даниил Кирияка
