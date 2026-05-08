Владимир ШАРАН: «А почему 15-е место может стать стыковым?»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после игры с «Полесьем» (1:2).

– Насколько трудно мотивировать игроков под давлением?

– Над нами давления нет. Мы сказали: самое главное, чтобы ребята выходили на футбольное поле и отдавались в каждом поединке, и результат придет однозначно. Если производить давление, это будет неправильно, потому что психологически ребята и так находятся в таком положении, они сами все прекрасно понимают, так что давления у нас нет в команде.

– 15-е место может стать стыковым. Важно ли вам как минимум удержать эту позицию?

– Да, безусловно. А почему стыковым?

– Есть такой расклад, что «Рух» снимется.

– Нет, мы о таких нюансах не думаем. Наша задача обойти «Рух».

– Объясните, пожалуйста, ротацию во вратарской линии и дебют левого защитника Даниила Власюка?

– У нас два равноценных вратаря. Поэтому если кто-то ошибся, следующий поединок играет другой вратарь. А Власюка я знаю по второй команде «Александрии», неплохой игрок. Безусловно, у нас травмированные на этой позиции игроки Огарков и Боль, а также Жонатан. Поэтому мы решили в основной состав поставить его, и он справился со своей работой.

«Если команда займет место вылета по окончании последнего тура, то она автоматически вылетает. Если за тур до завершения чемпионата «Рух» захочет сняться, тогда «Александрия» поднимается, и тогда вылетает только одна команда, а 13-е и 14-е места играют стыковые», – такие расклады привел Игорь Цыганык в своей программе на YouTube.