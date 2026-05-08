Эдуард ГАЛСТЯН: «Всегда хочется играть против сильных команд»

В финале Кубка Украины, который состоится 20 мая во Львове, встретятся киевское «Динамо» и ФК «Чернигов». Защитник черниговского клуба Едуард Галстян рассказал об историческом шансе для команды из Первой лиги.

– Эдуард, это правда, что ты родился в Армении? Что ты можешь рассказать о своем детстве?

– Да, это правда, я родился в Армении. Прожил там где-то первые три года жизни. Если честно, из-за возраста каких-то прямых подробных воспоминаний почти не осталось, потому что все-таки три года – это еще такой возраст, когда многое просто не откладывается в памяти. Но какие-то отдельные моменты, какие-то картинки с детства, какие-то отрывки – иногда всплывают в голове. Жили мы тогда в деревне, поэтому, например, в садик я даже не ходил. Тогда с этим были некоторые трудности. А когда мне было три года, мы с родителями переехали в Украину, и уже здесь началось мое более осознанное детство. А дальше, честно, все было, наверное, как у большинства обычных ребят. Школа, двор, друзья, постоянно мяч в ногах. Поэтому могу сказать точно – детство было живое, настоящее, и мне есть что вспомнить.

– Сохранились ли в семье какие-нибудь армянские традиции? Что касается обычаев, культуры, пищи и т.д.

– Если честно, не могу сказать, что у нас были какие-то прямые сильные традиции или что мы жили только по армянским обычаям. У меня мама украинка, отец был армянином, потому дома всегда было такое сочетание двух культур. Но если что-то точно и осталось со мной с детства – это кухня. Я реально вырос на кавказской кухне. Отец очень хорошо готовил, и дома часто были такие блюда. И я еще с детства помню этот вкус – более насыщенный, более яркий, где-то более острый, совсем другой, чем привычная кухня. Ну и, конечно, самое воспитание тоже многое дало. Отец был достаточно суров, но сейчас я понимаю, насколько это было правильно. Дисциплина, ответственность за свои слова и поступки – все это закладывалось с детства.

– Ранний период твоей карьеры был немного турбулентным – постоянные смены команд. Как ты делал свои первые шаги в футболе?

– Если честно, футбол не был первым видом спорта в моей жизни. Сначала отец отдал меня на единоборства, потому что всегда говорил, что мужчина должен уметь себя защитить. У меня там, в принципе, получалось, но со временем я понял, что душа все равно больше лежит к футболу.

В футбол я пришел где-то лет в 9-10, то есть не сказал бы, что очень рано. Начинал, как и многие, с детско-юношеского футбола, потом были областные команды, любительский футбол.

Были периоды, когда все шло хорошо, были периоды, когда что-то не складывалось. Был даже момент, когда в моей жизни вообще была пауза в футболе. И, если честно, именно тогда я понял, как сильно мне этого не хватает.

И в один момент мне позвонил Валерий Черный и предложил просто прийти на тренировки в Чернигов. Я тогда долго не думал, сразу согласился. Пришел, начал тренироваться, и с того момента я здесь. И за это я ему очень благодарен.

– Кто из твоих детско-юношеских тренеров больше всего ответственен за Галстяна-футболиста?

– Честно, если смотреть назад, то каждый тренер что-то у меня вложил. Каждый где-то подсказал, где направил, где-то даже через какие-то сложные моменты закалил.

Но если говорить именно о футбольной базе, о понимании игры, о элементарных вещах, которые потом остаются с тобой на всю жизнь, то очень большую роль в моем становлении сыграл Сергей Бакун. Именно он дал мне очень многое в футбольном плане. И я ему за это реально признателен.

– В конце концов, после паузы в карьере ты оказался и задержался в структуре ФК Чернигов. Какие были ощущения после первого профессионального контракта в жизни?

– Если честно, после паузы в футболе для меня это были очень сильные эмоции. Потому что, когда ты определенное время без футбола, ты начинаешь понимать, насколько тебе этого не хватает.

И когда я вернулся, когда снова начались тренировки, команда, подготовка, матчи – я реально наслаждался от самого процесса. От того, что снова занимаюсь тем, что мне доставляет удовольствие.

– На данный момент ты сыграл за клуб уже более 60 матчей. Было ли за это время какое-нибудь ключевое событие, после чего ты понял, что ФК Чернигов станет твоим футбольным домом надолго?

– Честно, это не был какой-то один конкретный момент. Это просто приходило со временем. Тренировки ежедневно, общие сборы, выезды, победы, поражения. Из-за этого ты начинаешь привязываться.

И в какой-то момент просто ловишь себя на мысли, что здесь реально удобно. Что тебе хочется приходить на тренировку, хочется работать именно с этим коллективом.

– В последнее время ты играешь на позиции правого защитника и регулярно подключаешься к атакам. Ждать ли нам в ближайшем будущем первого гола в твоей карьере?

– Желание забить, конечно, есть. Думаю, для меня это будет особенный момент. Но если честно, в первую очередь я думаю не о голе, а о том, чем могу быть полезен команде. Если своими действиями я помогаю команде брать результат – это для меня самое важное.

– В этом сезоне ты сыграл один матч в кубке – исторический полуфинал против Металлиста 1925. Был ли это для тебя самый сложный поединок в карьере?

– Думаю, точно один из самых трудных. Особенно если учесть, что почти весь матч мы играли в меньшинстве против соперника такого уровня. Физически это был просто безумный матч. Думаю, не только для меня, но и для всей команды. Но именно в таких матчах и виден характер.

– После завершения матча у тебя были мокрые от счастья глаза. Что ты чувствовал, когда Зенченко нанес решающий удар в серии пенальти?

– Честно – я был уверен, что Леша забьет. У меня уже в голове был момент, когда мы все выбегаем праздновать. А когда мяч оказался в воротах – это был просто взрыв эмоций. Такое словами реально трудно передать.

– Был ли у тебя свой какой-то гештальт по поводу игры против киевского Динамо? И с кем бы еще хотелось сыграть в желто-черных цветах?

– Еще в юношеском футболе были матчи против Динамо, и результаты тогда были для нас непростыми. Поэтому, наверное, где-то внутри есть желание снова сыграть против такого соперника и показать себя уже по-другому. Ну и в целом всегда хочется играть против сильных команд, потому что именно такие матчи лучше показывают твой уровень и то, над чем еще предстоит работать.

– Если бы ФК Чернигов был бы блюдом армянской кухни, то какое это было бы и почему?

– Думаю, это была бы долма. Потому что там много разных составляющих, но вместе они создают нечто одно, цельное. Мне кажется, это очень похоже на нашу команду (улыбается).

– В заключение – передай свои приветствия болельщикам перед решающим отрезком сезона.

– Хочу сказать большое спасибо всем нашим болельщикам. Тем, кто приходит на стадион, кто поддерживает нас с трибун, кто смотрит матчи дома, переживает вместе с нами. Когда выходишь на поле и видишь людей на трибунах, когда знаешь, что твои родные, друзья, близкие смотрят на тебя, это дает совсем другие эмоции и другую ответственность. И, конечно, отдельно хочется поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что сегодня мы вообще имеем возможность выходить на поле, заниматься любимым делом и дарить людям хоть какие-то положительные эмоции в такое непростое время.