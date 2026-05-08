Лидер Реала выступил с заявлением после драки с одноклубником

Лидер полузащиты мадридского «Реала» Орельен Тчуамени опубликовал в своих Instagram-сторис официальное заявление по поводу последних событий с его участием.

Накануне стало известно, что француз подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Клуб наказал обоих игроков штрафом после того, как они признали вину и пришли к примирению. Тчуамени извинился перед болельщиками и партнерами по команде за свое поведение.

«То, что произошло на этой неделе на тренировке, недопустимо — я говорю это, думая о примере, который мы должны подавать подрастающему поколению, будь то в футболе или в школе. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать самое спокойное решение для урегулирования конфликта.

Прежде всего, я хочу извиниться за тот образ, который мы создали для клуба. Я знаю, что болельщики, персонал, мои товарищи по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как развивается этот сезон. Но разочарование не может оправдывать все.

Такие инциденты, даже если они могут произойти в любой раздевалке, не подобают команде под названием «Реал» Мадрид. Особенно потому, что «Реал Мадрид» — самый обсуждаемый клуб в мире.

В любом случае, сейчас уже не время разбираться, кто что сделал, кто что сказал или кто был прав, а кто виноват. Я признаю наказание, которое мне назначил клуб, и принимаю его.

Мы остаемся семьей, с разногласиями порой, но мы всегда должны ставить наши цели превыше всего. Прошу прощения у команды и хочу принести извинения всем мадридистам».