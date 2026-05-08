08 мая 2026, 19:35 | Обновлено 08 мая 2026, 19:57
Лидер Реала выступил с заявлением после драки с одноклубником

Тчуамени извинился перед фанатами за свое поведение

Getty Images/Global Images Ukraine. Тчуамени

Лидер полузащиты мадридского «Реала» Орельен Тчуамени опубликовал в своих Instagram-сторис официальное заявление по поводу последних событий с его участием.

Накануне стало известно, что француз подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Клуб наказал обоих игроков штрафом после того, как они признали вину и пришли к примирению. Тчуамени извинился перед болельщиками и партнерами по команде за свое поведение.

«То, что произошло на этой неделе на тренировке, недопустимо — я говорю это, думая о примере, который мы должны подавать подрастающему поколению, будь то в футболе или в школе. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать самое спокойное решение для урегулирования конфликта.

Прежде всего, я хочу извиниться за тот образ, который мы создали для клуба. Я знаю, что болельщики, персонал, мои товарищи по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как развивается этот сезон. Но разочарование не может оправдывать все.

Такие инциденты, даже если они могут произойти в любой раздевалке, не подобают команде под названием «Реал» Мадрид. Особенно потому, что «Реал Мадрид» — самый обсуждаемый клуб в мире.

В любом случае, сейчас уже не время разбираться, кто что сделал, кто что сказал или кто был прав, а кто виноват. Я признаю наказание, которое мне назначил клуб, и принимаю его.

Мы остаемся семьей, с разногласиями порой, но мы всегда должны ставить наши цели превыше всего. Прошу прощения у команды и хочу принести извинения всем мадридистам».

Следующий матч «Реал» проведет на выезде против «Барселоны» 10 мая.

Орельен Тчуамени Федерико Вальверде Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник
Реал був нормальною командою, з парою негрів , так щоб не звинувачували в расизмі.  Але потім полилося це чорне лайно в команду, і Реал перетворився на якогось сусліка, який якщо пропускає то відразу плаче і жаліється суддям що його називають мавпою.
негрилла
