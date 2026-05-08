Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 мая 2026, 19:41
Поединок 1/32 финала начнется 8 мая не ранее 20:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 мая во втором круге теннисного турнира в Риме между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 10) и Ноэми Базилетти (WTA 427).

Поединок начнется не ранее 20:30 по Киеву.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины отлично начала этот сезон, был титул в Окленде, полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Индиан-Уэллс, а также финал в Дубае. На грунте Свитолина уже не смотрелась так уверенно, всего две победы в четырех противостояниях.

В Мадриде теннисистка неожиданно проиграла свой стартовый матч крепкой Анне Бондар из Венгрии – 3:6, 4:6. Для украинки турнир в Риме знаковый, ведь она здесь дважды выигрывала титул, в 2017 и 2018 годах. Я думаю, Свитолина способна показать свою лучшую игру.

Ноэми Базилетти

Итальянку мало знают любители тенниса, что и не удивительно, ведь она занимает место в пятой сотне мирового рейтинга. На турнир в Риме она получила wild card, благодаря чему смогла попробовать свое счастье в квалификации. Базилетти сполна воспользовалась своим шансом, она прошла опытную колумбийку Эмильяну Аранго – 6:4, 6:3, а потом обыграла украинку Дарью Снигур – 6:3, 6:7, 6:4, хоть считалась андердогом в обеих встречах.

В первом круге основной сетки двадцатилетняя итальянка разобралась с крепкой Айлой Томлянович – 7:5, 6:4. Базилетти в рейтинге лайв уже поднялась на 105-й позиций, благодаря удачному выступлению в Риме, но останавливаться она точно не собирается.

Прогноз

Котировки на матч выглядят ожидаемо, букмекеры не сомневаются в победе Свитолиной. У итальянки есть свои преимущества, она играет при родной публике, младше на 12 лет, результат сильно не будет давить.

Конечно, ранее теннисистки между собой никогда не играли. Украинка должна обыгрывать соперницу из пятой сотни рейтинга, хотя Базилетти точно способна оказать сопротивление, рискну сделать ставку на тотал больше 17,5 геймов за 2.05.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
08.05.2026 -
20:30
Ноэми Базилетти
Тотал геймов больше 17.5 2.05
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина СВИТОЛИНА: «У меня есть небольшая травма, уже довольно давно»
Даниил Агарков
