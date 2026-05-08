  4. Есть ли в списке Лунин? Только у 8 игроков Реала нет проблем с дисциплиной
08 мая 2026, 19:14 | Обновлено 08 мая 2026, 19:37
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Скандальная драка игроков мадридского «Реала» Феде Вальверде и Орельена Тчуамени вновь вызвала ажиотаж в СМИ вокруг атмосферы в команде.

Как сообщает Onda Cero, ситуация гораздо хуже, чем может показаться. У 16 игроков основного состава «Реала» в этом сезоне были проблемы с дисциплиной. Лишь восемь футболистов не отметились в негативном ключе. Это Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Родриго, Браим Диас, Гонсало Гарсия и украинец Андрей Лунин.

В последнее время все чаще сообщается о проблемах в раздевалке «Реала». Не последнюю роль в этом играют звездные игроки команды, которые не могут примириться между собой и тренерским штабом.

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Onda Cero
Прийшов Мбапе і почалося
