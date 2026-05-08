Сколько забьет Барселона Реалу? Прогнозы на 35 тур Ла Лиги

«Атлетико» – команда, сезон которой сложнее всего оценить. Возможно, не только в Испании, но и среди всех топ-лиг Европы. Коллектив дошел до решающих стадий двух кубковых турниров – но остался без трофеев. Причем в итоге вылетал от соперников, с которыми мог конкурировать. В чемпионате, вероятно, финиширует вне топ-3 – ниже, чем обычно. Да, из-за игры запасными в большом количестве матчей, но это послужило бы оправданием в случае, если бы принесло трофей в другом турнире. Однако этого не произошло. В итоге «Атлетико» может радоваться лишь ярким победам в отдельных матчах. Например, против «Реала» еще осенью (5:2). Двум выигранным противостояниям с «Барселоной»: в Кубке Испании и Лиге чемпионов. И здесь все сводится к тому, как мы воспринимаем «матрасников». Если как топ-команду – сезон неудачный, потому что «Атлетико» остался без титулов, хотя был близок. А если нет… Ну, тогда чего мы вообще от него ожидали?

Ниже – 10 прогнозов на новый тур Ла Лиги. В том числе и на матч «Атлетико» и Класико.

8.05. Леванте – Осасуна, Обе забьют, кф. 1.71

«Осасуна» не просто так в топ-10. Она специализируется именно на матчах со слабыми соперниками. Аж 30 из 42 набранных очков – против клубов со второй половины таблицы. В 12 из 18 поединков с ними «Осасуна» отличилась, против клубов из зоны вылета – в 4 из 5. Сейчас очки важнее для «Леванте», ведь он находится под красной линией – вынужден открываться, подставляться под контратаки более сильной команды. Поэтому пропустит. Как и пропустил в 15 из 17 матчей против команд с верхней половины таблицы. Гол «летучих мышей»? Случится из-за фактора поля. «Леванте» на своей арене набрал 13 очков в 5 последних матчах. Трижды подряд побеждал. Забивал в каждом матче на этом отрезке, в большинстве – более одного гола. А вот «Осасуна» сыграла вничью лишь дважды в гостях с начала сезона. В 17 матчах. Команда, привыкшая пропускать всегда, пропустит от едва ли не самой мотивированной команды дивизиона – вроде бы логично.

9.05. Эльче – Алавес, ТБ3, кф. 2.4

«Эльче» – это и есть футбол. Главный протагонист «Хетафе» Бордаласа. Если последняя названная команда принимает тот факт, что она слишком слаба для эффектной игры в футбол, то «Эльче» – наоборот. Он бросает вызов правилам. Почти весь сезон соперничал с «Реалом» за статус команды со вторым по лучшим владением мячом в Ла Лиге. Умеет атаковать. Любит это делать. И если в гостях с забитыми мячами складывается через раз, то дома «Эльче» забил аж 28 голов за 17 матчей. Огорчил и «Реал», и «Барселону», актуальную топ-четверку – 7 раз за 6 часов футбола. В 3 последних турах «Эльче» отличился 6 голами. Сколько вот такая команда может забить в ворота аутсайдера, чтобы не вылететь? В хороший день – 3-4 гола в соло. «Алавес», кстати, поддержит результативный праздник: в последнее время команда забила на оборону ради атаки. 5 из 8 последних матчей коллектива в чемпионате – сыгранные через ТБ3.5. На отрезке ТБ2.5 подвел лишь однажды, и то – на поле «Алавеса». В гостях – 4 прохода подряд.

9.05. Севилья – Эспаньол, ТМ2.5, кф. 1.71

6 туров подряд «Севилья» провела через ТМ3.5. Все, после смены тренера это уже не та команда, которая может сыграть результативно. Теперь другие ценности. Ну, на самом деле только одна – набранные очки. Команда всего тур назад была в зоне вылета, до сих пор очень близко к красной линии. Так что не время играть в футбол. Приоритет – не пропустить, чтобы хотя бы не проиграть. А желательно еще и забить. Поэтому 2 из 3 последних побед «Севильи» в чемпионате – со счетом 1:0, а на этом поле 5 проходов ставки на ТМ2.5 в 6 последних матчах. Сейчас на арену к кризисной команде приезжает «Эспаньол»… который еще более кризисный: этот не может выиграть уже 17 туров подряд. Почти полный круг. Проблемы и в атаке, и в защите, но самые большие именно впереди: каталонцы отличились лишь 1 раз в 5 предыдущих матчах лиги. 2 последних матча, в которых они не проиграли, завершились со счетом 0:0. То есть в интересах обеих команд прежде всего не пропускать и сушить. С последним должны справиться.

9.05. Атлетико – Сельта, Обе забьют, кф. 1.62

В каком эмоциональном состоянии «Атлетико» подойдет к матчу? Команда впервые за много лет была так близка к трофею ЛЧ. Но вылетела. Осталась ни с чем по итогам матча, в котором даже не забила. Гризманн так и не выиграл ни одного трофея с «Атлетико» в карьере. Альварес больше не претендент на Золотой мяч. Серлот – антигерой. В таком настроении не сыграть на ноль. Тем более резервистами. Особенно против «Сельты» – недавнего участника еврокубков, который забил 3 гола в предыдущем туре и отдыхал на неделе. «Атлетико» вообще пропустил в 5 из 6 последних матчей чемпионата, причем в каждом из них – по крайней мере дважды. Это проблемная защита. А вот его атака крайне стабильна. Особенно в Мадриде: здесь «матрасники» не забили лишь в 1 из 17 туров сезона Ла Лиги. Огорчали даже «Барселону» и «Реал», так что не «Сельта», у которой 3 поражения в 4 последних турах, должна их остановить. Да и вообще: на прошлой неделе за «Атлетико» в ЛЛ забивали даже игроки молодежки. Хозяева смогут отличиться в любом составе. Даже полностью запасными.

9.05. Реал Сосьедад – Бетис, 1Х+ТБ2.5, кф. 2.33

«Бетис» перестал играть. Сезон продолжается здесь только для двух футболистов команды: левого вингера Эззальзули (8 голевых действий в 6 последних турах) и вратаря Вальеса (2 раза подряд попадал в мою сборную недели). Остальные отбывают номер. «Бетис» победил лишь в 2 из 10 последних туров, в обоих случаях – клубы из последней пятерки чемпионата. «Сосьедад» – другой уровень. Претендент на топ-6 и обладатель Кубка Испании. А еще – команда, которая забила 2+ в 7 из 8 последних домашних матчей лиги. В большинстве из них – по 3 гола. Это мощная атака, которая в 6 из 8 последних игр на этом поле впервые огорчала соперника еще до перерыва. Вальес – топ и в форме, но в соло за уши тащить эту оборону 3 недели кряду не сможет. Поэтому «Сосьедад» забьет столько, сколько захочет. Если Эззальзули пожелает принять участие, это будет перестрелка, если нет – уничтожение гостей. У «Бетиса» всего 5 побед в 17 выездных матчах сезона ЛЛ, зато матчей через ТБ2.5 в этой выборке целых 8.

10.05. Мальорка – Вильярреал, Обе забьют, кф. 1.62

Классика жанра: одна из команд забьет, потому что ей это больше нужно, другая – потому что просто сильнее. На прошлой неделе «Вильярреал» гарантировал себе ЛЧ на новый сезон. Турнирная мотивация – все. Но… ну, «субмарина» живет в таких реалиях уже не один месяц. И что? Все равно забивает: отличилась в 13 из 14 последних туров чемпионата. Неделю назад «Вильярреал» забил 5. Пепе в безумной форме: 3+2 в 3 последних турах. Если все работает хорошо, то не перестанет сразу после того, как команда гарантировала себе ЛЧ. Она выйдет и забьет хотя бы мяч «Мальорке». Но и пропустит, потому что местным эти очки важнее. Для команды сезон еще не завершен: пара поражений может стоить коллективу места в Ла Лиге на новый игровой год. Надо отличиться. После 8 туров с забитыми голами в еще хотя бы один точный удар в исполнении футболистов «Мальорки» легко поверить. Тем более, Мурики – второй лучший бомбардир чемпионата – здоров и готов творить историю. На этой неделе поможет команде забить хотя бы один мяч.

10.05. Атлетик – Валенсия, ИТМ1(1.5), кф. 1.9

На прошлой неделе Нико Уильямс оформил 2+1, а «Атлетик» победил со счетом 4:2. Но это было в матче с развеселым в последнее время «Алавесом». Да и Нико до той игры имел 4+2 за весь сезон в Ла Лиге. Пока это больше похоже на исключение, чем на новое правило. «Атлетик» доживает этот игровой год: Вальверде точно уйдет, Терзича уже объявили тренером на следующий сезон. Нико развлекается, но в основном просто ждет мундиаль. Некоторые футболисты на чемоданах. Без тех 4 голов на прошлой неделе «Атлетик» забил лишь 36 в 33 турах, без матчей против клубов из зоны вылета – только 23 мяча в 27 поединках. Это вообще-то проблемная атака, которой стабильно не хватает идей и забивного нападающего. А «Валенсия» до сих пор может вылететь. Ей до сих пор нужны очки. Она не настаивает на футболе с большим количеством позиционных атак. Стало быть, в Бильбао приедет в основном обороняться. А точно ли «Атлетик» должен быть успешным в таком сценарии? В первом круге «летучим мышам» вообще не забил (0:2).

10.05. Овьедо – Хетафе, 1Х, кф. 1.55

Я хвалю «Хетафе» в большинстве обзоров туров сезона… Но в основном – за сенсационные победы и ничьи против команд, которые сильнее его. Бордалас привил подопечным стиль, благодаря которому «Хетафе» просто не дает играть в футбол своим соперникам. Замечательно, но что делать, когда приходится играть самому? Неделю назад «Райо» отдал мяч «Хетафе» – и победил 2:0 в гостях. Чтобы одолеть команду Бордаласа, достаточно просто не подставляться. «Овьедо» это может. Команда находится в зоне вылета, но ни разу в сезоне не настаивала на игре в атакующий футбол. А дома откровенно сушит: имеет разницу голов 7:7 в 12 последних матчах на этом поле. В большинстве даже не пропустила. Со старта сезона здесь победили лишь 6 команд, без учета представителей Испании в ЛЧ – только 2. А «Хетафе» со старта сезона потерял очки в 3 из 5 матчей против клубов из зоны вылета. Приедет к аутсайдеру за очками ради путевки в еврокубки, но снова создаст недостаточно в позиционных атаках для победы.

10.05. Барселона – Реал Мадрид, ИТБ1(2.5), кф. 2.1

Отсутствие Ямаля – проблема для атаки «Барселоны». Но она продолжает стабильно забивать голы и без него. 2 недели назад победный на свой счет записал Фермин, неделю назад напомнил о своих навыках игры при подачах в штрафную Левандовски. Торрес имеет 4+2 в 4 последних матчах, а против «Реала» – хет-трик из ассистов в прошлом сезоне. Будет ли тяжело «Барселоне» без Ламина? Да. Помешает ли это ей забить много в ворота «Реала»? Нет. Не в последнюю очередь из-за самих мадридцев, которые пропустили в 10 из 11 последних туров чемпионата. Победили только в 2 из 5 последних. Да, «в Класико возможно все» – звучит хорошо, но это неправда. В прошлом сезоне кризисный «Реал» проиграл «Барселоне» 4 из 4 матчей. В общей сложности в 5 из 6 последних встреч команд каталонцы отличались в воротах мадридцев минимум трижды. Единственное исключение – с Хаби во главе. А сейчас рулит Арбелоа, который, если верить СМИ, потерял контроль над раздевалкой. Кстати, это чемпионский матч для «Барселоны» – на 1:0 или 2:0 она не остановится.

11.05. Райо Вальекано – Жирона, Ф1(0), кф. 1.66

4 матча без Ваната – 1 набранный балл. В день, когда Лемар «плюнул» издали. На прошлой неделе «Жирона» не забила даже «Мальорке» (0:1), которая стоит на вылет. Клубная философия не позволяет играть на ноль регулярно, а бомбардира нет. Вот вам и потеря очков за потерей. Цыганков в одиночку матчи выигрывать не будет. За последние 6 туров у него всего 1 результативное действие – добивание в пустые ворота. «Жирона» идет ко дну. Спасется ли от вылета? Возможно, но такие важные очки должна набирать точно не на арене «Райо» – одной из наименее футбольных в Испании. Здесь плохой газон. А еще здесь «Вальекано» проиграл лишь 2 из 17 матчей сезона Ла Лиги. Тут даже «Реал» и «Барселона» не сумели набрать максимума очков, так что не должна и «Жирона». «Райо» забивал в 3 турах подряд. Победил в 3 из 5. Это его второй лучший отрезок в сезоне. У «Жироны» – уже повторение худшего. Ставка на команду в форме и против команды, в которой некому забивать голы.

