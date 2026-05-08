Экс-полузащитник сборной Португалии: «Этот украинец – особенный игрок»

Бывший игрок сборной Португалии Жуан Алвеш поделился мнением по поводу полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова.

«Судаков – особенный игрок. Он не показал даже половины того, на что способен. Учитывая его возраст, можно сказать, что это игрок, которому нужно игровое время. «Бенфика» не должна его отпускать. Больше всего ему нужно играть, и его просто могут отдать в аренду», – цитирует бывшего футболиста Record.

Алвеш играл на позиции центрального полузащитника. На его счету 35 матчей и три гола в составе сборной Португалии. Жуан выступал за «Бенфику», «ПСЖ» и ряд других клубов.

Сообщалось, что «Бенфика» решила продать Судакова.