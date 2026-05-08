  4. Экс-игрок Шахтера: «Сколько украинцев вышло в старте на Кристал Пэлас?»
Экс-игрок Шахтера: «Сколько украинцев вышло в старте на Кристал Пэлас?»

Алексей Полянский поделился эмоциями после матча «горняков» против Кристал Пэлас

08 мая 2026, 14:21 | Обновлено 08 мая 2026, 15:17
Бывший полузащитник донецкого Шахтера Алексей Полянский поделился эмоциями после матча «горняков» против Кристал Пэлас (1:2), по итогам которого донецкий клуб не смог квалифицироваться в финал Лиги конференций.

– Алексей Владимирович, каковы ваши общие впечатления от матча? Поединок получился очень эмоциональным и неоднозначным.

– Первый тайм был очень хорош для Шахтера. В плане контроля мяча чувствовалась уверенность. Конечно, во втором тайме было заметно, что немного не хватает свежести.

«Дыхалка» подвела, пришлось серьезно напрягаться – играли на победу, потеряли много сил. Но если судить по первому тайму, то на перспективу потенциал очень велик, если этот состав сохранится.

Правда, сейчас в старте очень много бразильцев – в чемпионате они так не будут играть из-за лимита. Сколько у нас получилось, только четверо украинцев в старте? – сказал Алексей.

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пэлас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским Райо Вальекано.

«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
У КП вышло в старте 3 англичанина.
Скорей всего было бы лучше если бы играл один Ризник
