Экс-игрок Шахтера: «Не понимаю, почему Туран не выпустил его раньше»

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Полянский не понимает, почему Арда Туран не выпустил в стартовом составе нападающего Лассину Траоре в матче против «Кристал Пэлас».

«Я совершенно не понимаю, почему Траоре не выпустили раньше. Он крупный нападающий, он мог бы побороться с игроками «Кристал Пэлас», перехватить мяч.

Возможно, есть какие-то личные недоразумения, но он начал набирать хорошую форму, забил и отдал гол в ворота «Динамо» (2:1).

Сегодня Траоре вышел только в конце, но сумел довольно неплохо обыграть защитника корпусом. Можно отдать пас Траоре, он его прикроет, бросит под удар, как это было в игре с «Динамо», — сказал Алексей.

Донецкий «Шахтер» выбыл из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале команда Оливера Гласнера встретится с испанским «Райо Вальекано».