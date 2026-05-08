  Экс-игрок Шахтера: «Не понимаю, почему Туран не выпустил его раньше»
Лига конференций
08 мая 2026, 12:34 | Обновлено 08 мая 2026, 12:46
Экс-игрок Шахтера: «Не понимаю, почему Туран не выпустил его раньше»

Алексей Полянский считает, что Арда Туран должен был выпустить Лассину Траоре в старте

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Полянский не понимает, почему Арда Туран не выпустил в стартовом составе нападающего Лассину Траоре в матче против «Кристал Пэлас».

«Я совершенно не понимаю, почему Траоре не выпустили раньше. Он крупный нападающий, он мог бы побороться с игроками «Кристал Пэлас», перехватить мяч.

Возможно, есть какие-то личные недоразумения, но он начал набирать хорошую форму, забил и отдал гол в ворота «Динамо» (2:1).

Сегодня Траоре вышел только в конце, но сумел довольно неплохо обыграть защитника корпусом. Можно отдать пас Траоре, он его прикроет, бросит под удар, как это было в игре с «Динамо», — сказал Алексей.

Донецкий «Шахтер» выбыл из Лиги конференций, проиграв «Кристал Пэлас». В финале команда Оливера Гласнера встретится с испанским «Райо Вальекано».

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Недоделанный кинг конг может только постоянно симулировать и зарабатывать фейковые пенали. В ЧУКРе  с этой целью имеет смысл его выпускать - на радость продажным монзулихинским судейкам. В международных играх на его симуляцию судьи не реагируют. В остальном он полный ноль. От слова совсем
