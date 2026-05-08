Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из Лиги конференций

Легионер донецкого Шахтера Педро Энрике признался, что Арда Туран сказал игрокам в раздевалке после вылета «горняков» из Лиги конференций от Кристал Пэлас.

– Что сказал Арда Туран в раздевалке?

– Он сказал много хороших и положительных слов. Как я уже отмечал, мы впервые за долгое время снова дошли до полуфинала еврокубкового турнира. Конечно, для нас это было очень важно. Тренер дал положительный месседж и напомнил, что уже в воскресенье нас ждет другой важный матч против СК Полтава в рамках УПЛ, в котором на кону стоит золото, и этот поединок имеет статус финала. Его слова были очень приятны.

Также тренер поблагодарил команду за всю работу, которую мы проделали, и за то, что смогли дойти до полуфинала. Начиная с первых матчей квалификации еще в середине лета, мы сумели добраться сюда. Арда Туран поблагодарил за ту работу, которую мы проделали сегодня и вообще в течение этого евросезона. И подчеркнул, что несмотря на сегодняшнее поражение, это еще не наши окончательные вершины. У нас есть потенциал сделать очень много позитивных вещей уже в следующем сезоне, – сказал бразилец.

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пелас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским Райо Вальекано.